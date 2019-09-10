更多編輯台推薦新聞：
氣象局打臉川普餘波蕩漾 颶風多利安掀政治風暴
國際

氣象局打臉川普餘波蕩漾 颶風多利安掀政治風暴

影片／台灣第4人 張育成大聯盟生涯首支全壘打
運動

影片／台灣第4人 張育成大聯盟生涯首支全壘打

林昀儒捐20萬元獎金 助宜蘭縣免費營養午餐
地方

林昀儒捐20萬元獎金 助宜蘭縣免費營養午餐

專訪／許信良：中國大陸對台灣的霸凌 是破壞全球化秩序的一環
政治

專訪／許信良：中國大陸對台灣的霸凌 是破壞全球化秩序的一環

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

林昀儒擔任反毒大使 透過聽音樂吃美食抒壓

最新更新：2019/09/10 17:56
台灣「桌球神童」林昀儒（右）10日現身台北內湖高工，為刑事局反毒公益活動代言，刑事局長黃明昭（左）並為他披上反毒大使背心。中央社記者王飛華攝　108年9月10日
台灣「桌球神童」林昀儒（右）10日現身台北內湖高工，為刑事局反毒公益活動代言，刑事局長黃明昭（左）並為他披上反毒大使背心。中央社記者王飛華攝　108年9月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣桌球好手林昀儒今天以學長身分重返母校內湖高工，並擔任反毒大使，宣導學弟妹遠離毒品，他以自己為例，面對壓力都是透過聽音樂和吃美食來抒壓。

世界排名第10的桌球好手林昀儒，8月才剛在捷克桌球公開賽，與搭檔「山豬」廖振珽聯手拿下男雙亞軍，男單則是一路過關斬將奪冠，今天他參與公益活動，穿上由刑事局量身訂做的刑警背心，跟學弟妹一起玩遊戲。

活動結束後，林昀儒受訪坦言，這半年比賽有些太密集，讓他有些厭戰，加上左肩不太舒服，預計15日在印尼開打的亞洲桌球錦標賽，目前還不確定是否出賽，不過他強調：「如果我要打，不管是男單、男雙還是混雙，我都會全力以赴。」

林昀儒父親林學宜則表示，林昀儒這半年來為了爭搶世界排名積分，賽程的確安排的比較密集，他也苦笑說：「積分是拿到了，排名也上去了，不過卻受傷了，而目前看起來似乎是疲勞引起的傷勢。」

林學宜提到，今天就會帶兒子去就診，也聽從專業建議，「如果醫師建議要休息，今年亞錦賽我們就會先缺席，畢竟最重要的比賽還是明年東京奧運，如果醫生認為沒問題，亞錦賽我們就會按照原訂計畫出賽」。（編輯：張雅淨）1080910

台灣「桌球神童」林昀儒（前右2）10日為刑事警察局反毒公益活動擔任反毒大使，向師生宣導遠離毒品、保護自己。中央社記者王飛華攝　108年9月10日
台灣「桌球神童」林昀儒（前右2）10日為刑事警察局反毒公益活動擔任反毒大使，向師生宣導遠離毒品、保護自己。中央社記者王飛華攝　108年9月10日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報