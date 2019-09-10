潘政琮難忘奪PGA首冠 續拚東京奧運

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣旅美高球好手潘政琮今天表示，拿下首座PGA冠軍，讓他相當難忘，至今仍覺得不可思議，他也期待有機會能參加2020東京奧運，並打出好成績。

潘政琮今年在美國RBC傳承高球賽（RBC Heritage），抱回生涯首座美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）冠軍，並入選2019年總統盃高球賽國際隊，為台灣第一人。

潘政琮今天出席在富邦國際會議中心舉行的媒體見面會，與媒體分享奪冠喜悅，他強調「第一次是最難忘」，而一個從台灣沒有電影院的鄉下出身的小孩，努力22年獲得原本以為遙不可及美巡賽的冠軍，至今仍讓他覺得很不可思議。

回憶起奪冠伴隨著榮耀和甜蜜負擔，潘政琮一一細數，從接受球迷歡呼，抱著獎盃拍照抱到「手都麻了」，到記者會接受媒體們轟炸、參加慶祝雞尾酒會，到簽不完旗子、帽子，甚至手機還有200多封的簡訊待回覆，讓他印象深刻。

過去租房的潘政琮也運用奪冠的獎金，近期買下新房，上週正式入住，他希望有了自己的房後，希望對未來職業生涯能發揮穩定效果。

由於2020東京奧運，主要根據過去2年世界排名，潘政琮自認過去一年成績還不錯，盼未來比賽能好好表現，累積信心，並期待有機會參加奧運，打出好成績。

另外，談到日前的BMW錦標賽中，與偶像、前世界球王老虎伍茲（Tiger Woods）同組出發，潘政琮表示，由於會有很多粉絲跟隨等外在干擾，加上自己心情也很興奮，擔心多少會影響比賽成績。

不過，潘政琮最終頂住壓力，他說，「那2天比賽我其實打得不錯，有贏他（老虎伍茲）2、3桿」，證明在高壓和強勁對手下，還可以有好的表現，對他而言，是今年非常大的突破。

潘政琮還透露另一段插曲，他特別在比賽的前一晚思考隔天與老虎伍茲聊天話題，從練球的地方為老虎伍茲所設計的球場，到雙方就讀大學等。

潘政琮後來再度回到老虎伍茲設計的球場練球，他聽球場主管轉述，老虎伍茲稱讚他很誠懇，且是名很好的選手，這不僅讓潘政琮相當開心，還希望感謝伍茲，一句話就可能在未來幫助到他，進而發揮影響力，舉辦傳承活動。

潘政琮願望相繼實現後，日前再添一件喜事，即入選2019年總統盃高球賽國際隊，他也期待，明年可以完成另一個目標，晉級美巡賽季後賽最後一站。（編輯：張芷瑄）1080910