老將挺身而出 阿根廷勝塞爾維亞進男籃世界盃4強[影]

（中央社東莞10日綜合外電報導）世界盃籃球賽8強戰，多數時間領先的阿根廷，末節戰況一度危急，靠39歲老將史柯拉接連取分拉開領先差距，最終97比87擊敗奪冠大熱門塞爾維亞，率先挺進4強。

這場比賽以阿根廷5比0的攻勢揭開序幕，首節泰半時間也握有領先，但塞爾維亞從阿根廷手中獲得11次站上罰球線的機會，雙方23比23平手之際，坎帕佐（Facundo Campazzo）切入籃下妙傳給尾隨的戴克（Gabriel Deck）上籃得手，讓阿根廷首節25比23領先塞爾維亞。

次節塞爾維亞幾度將比分追近，但始終未能超前，上半場阿根廷籃板以8比25不及塞爾維亞，但靠5成6命中率砍進9記三分線，力壓第2節剩下5分多鐘才砍進三分球的塞爾維亞，以54比49領先。

半場打完，阿根廷幾乎全員都有得分紀錄，其中以加里諾（Patricio Garino）攻下10分最多，塞爾維亞則以約基奇（Nikola Jokic）的14分、鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的10分最多。

第3節塞爾維亞靠別利薩（Nemanja Bjelica）一次進攻時間結束前的三分球將落後追近，並曾將落後追到剩下1分差距，阿根廷最後一波進攻未能得手，但3節打完仍以68比67領先塞爾維亞1分。

末節開打不久，塞爾維亞靠古德里奇（Marko Guduric）飆進三分球，以70比68超前，但阿根廷靠加里諾（Patricio Garino）、坎帕佐（Facundo Campazzo）接連在三分線外命中還以顏色，一波8比2攻勢要回領先，並靠老將史柯拉（Luis Scola）在禁區接連拿下分數拉開差距，一度領先達12分，最終10分之差擊敗塞爾維亞。

史柯拉今天攻下20分，是阿根廷得分最高的球員，坎帕佐繳出18分、12助攻外加3抄截的全能數據；塞爾維亞則以鮑格達諾維奇的21分最多。

阿根廷今天贏球晉級4強，接下來將和美國與法國之戰的勝方，爭奪前進冠軍賽的門票。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080910