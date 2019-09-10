盧比歐19分9助攻 西班牙勝波蘭闖男籃世界盃4強

（中央社上海10日綜合外電報導）西班牙今天在世界盃籃球賽，靠盧比歐開賽連下8分一路領先，雖幾度遭波蘭反撲，但在他拿下全場最高19分、9助攻的帶領下，西班牙最終仍以90比78擊敗波蘭，闖進最後4強。

在盧比歐（Ricky Rubio）單節攻下8分帶領下，西班牙開賽後多半時間處於領先，波蘭雖一度以18比18扳平，但西班牙連下4分後，首節以22比18領先波蘭。

波蘭在次節靠美國歸化球員史勞特（A.J. Slaughter）的三分球，一度將落後縮小到1分，但西班牙隨即發動一波9比0攻勢，瞬間以38比28領先達兩位數；波蘭接著回敬一波9比1攻勢，追到只差2分，不過西班牙再以5比0攻勢拉開領先。

上半場西班牙在胡安‧埃爾南戈麥斯（Juan Hernangomez）攻下兩隊最高14分，盧比歐、費南德茲（Rudy Fernandez）都攻下9分的情況下，以46比41領先波蘭。

兩隊易籃再戰，西班牙打出12比3開局，轉眼以58比44甩開波蘭糾纏，但波蘭14比7反撲，一度把落後縮小到7分，在奧利奧拉（Pierre Oriola）上籃得手後，西班牙以67比58，帶著9分領先進入最後一節。

末節波蘭14比9攻勢，一度以72比76緊咬，西班牙靠威利‧埃爾南戈麥斯（Willy Hernangomez Geuer）一次「三分打」，以79比72擋住波蘭反撲，後再拉出6比0攻勢，再以85比72，將領先拉開到兩位數，最終西班牙以90比78擊敗波蘭，晉級4強。

西班牙大將盧比歐今天包括三分球4投3中，11次出手命中7球，攻下全場最高19分，並傳出兩隊最多9次助攻；威利‧埃爾南戈麥斯、費南德茲分別獲得18分、16分。

波蘭的史勞特今天也攻下全場最高19分，華欽斯基（Adam Waczynski）則是拿下15分。

西班牙今天贏球，下一場將和澳洲對捷克一役的勝隊，爭奪冠軍賽門票。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080910