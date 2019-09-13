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周思齊連2天開轟 兄弟擊垮獅隊

最新更新：2019/09/13 21:59

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由中信兄弟對統一獅，周思齊連2天開轟，今天更是敲出滿貫全壘打，加上詹子賢與吳東融也有全壘打演出，兄弟以16比2大比分擊退獅隊。

兄弟1局上詹子賢就轟3分全壘打，取得領先；4局上兄弟展開攻勢，林智勝遭觸身球後，詹子賢、岳東華、周思齊都敲安打，先得2分，之後高宇杰獲保送形成滿壘，王勝偉、吳東融敲安打，各帶有1分打點，王威晨再擊出1打點滾地球，兄弟8比0領先。

雖然5局下獅隊的高國慶敲陽春全壘打，不過7局上兄弟的周思齊轟出滿貫全壘打，吳東融再轟2分砲。兄弟8局上再得2分，雖然獅隊8局下靠著林祖傑的高飛犧牲打，追回1分，終場兄弟還是以16比2擊退獅隊。

由於兄弟和另一場富邦悍將都贏球，兄弟下半季仍以2.5場勝差領先第2名的悍將。

周思齊今天5打數敲出3支安打，包含一發滿貫砲，而且連兩天開轟，這是他生涯第6支滿貫全壘打，包辦5分打點，獲選為單場MVP。

兄弟先發投手赫猛主投7局，僅被敲出5支安打，投1次保送，飆出7次三振，僅失1分，拿下本季第5勝。而獅隊先發施子謙僅投3局，被敲7支安打，投2次保送，失掉8分，吞下敗投。（編輯：唐聲揚）1080913

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