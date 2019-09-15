2度板凳清空大戰 高國慶再見安獅逆轉勝兄弟

因天氣不佳中斷2小時，加上2次板凳清空衝突，中信兄弟與統一獅打了7小時大戰，9局下高國慶（圖）敲再見清壘安打，獅隊11比10逆轉勝。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月15日

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中華職棒昨天開始在台南棒球場的比賽，因天氣不佳中斷2小時，加上2次板凳清空衝突，中信兄弟與統一獅交戰近7小時，9局下高國慶敲再見清壘安打，獅隊11比10逆轉勝。

1局上兄弟的詹子賢就敲出2分全壘打，取得領先，這是詹子賢本季第23發全壘打；不過3局下獅隊的陳鏞基也回敬一發2分砲，雙方形成2比2平手。

兄弟4局上展開攻勢，周思齊敲出陽春全壘打，連3天開轟，昨天還有滿貫砲演出；之後岳東華、高宇杰敲安打，王勝偉擊出的球造成游擊手柯育民失誤，兄弟再攻下1分，取得4比2領先。

5局下江亮緯、林靖凱敲安打後，陳鏞基擊出高飛犧牲打，獅隊追回1分；6局下鄧志偉獲保送、吳桀睿遭觸身球，投手王鴻程因打滑造成投手犯規，形成二、三壘有人，游擊手王勝偉發生失誤，再度形成平手。

7局下結束後，因雨勢過大暫停比賽，過了近2小時才重新進行。8局上林智勝敲安打後，獅隊投手黃竣彥連投3次保送，擠回1分；投手換上江承峰後，吳東融擊出高飛犧牲打，並靠著捕手失誤再得1分，接著王威晨敲出1打點安打。

之後投手江承峰因扭傷換上廖文揚，被詹子賢敲出2分全壘打，演出單場雙響砲，兄弟取得10比4領先。

8局下獅隊總教練劉育辰詢問主審，因天氣狀況是否繼續進行比賽，引起兄弟總教練伯納質疑拖延時間的不滿，雙方發生第一次清空板凳衝突。兄弟投手江忠城對江亮緯投觸身球後，再演變成第二次板凳清空，兄弟教練陳江和及獅隊教練江奕昌遭趕出場。

衝突過後因整理場地比賽再度延遲，經過近半小時重新開始，兄弟投手換上李振昌，對蘇智傑投保送，陳鏞基敲1打點安打，剩5分落後。

9局下獅隊最後反攻，滿壘時三壘手王威晨發生失誤，獅隊攻下2分，蘇智傑、陳鏞基選到保送擠回1分，最後高國慶從王梓安手中敲再見清壘安打，一口氣送回3名跑者，以11比10擊退兄弟，結束這場近7小時大戰，差1分鐘跨日。高國慶賽後笑說：「好累，但最後結果是好的，現場球迷也是最珍貴的。」（編輯：劉學源）1080915