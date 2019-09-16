馮翊新換搭檔再出發 台北青少年桌球賽盼奪3金

（中央社記者龍柏安台北16日電）去年馮翊新和黎昕陽聯手，在台北青少年桌球公開賽拿下男雙金牌，今年他的搭檔換成黎昕陽的弟弟黎昕祐，馮翊新除要衛冕男雙金牌，也盼男團與男單金牌能全包。

2019台北青少年桌球公開賽，將於9月25日至29日在台北體育館登場，這也是台灣第8次舉辦國際性青少年桌球賽，今年預計共有來自12個國家、地區，共計約有200名球員參賽，將分別角逐18歲、15歲男、女團體賽，以及單、雙打共12獎項，總獎金達1萬1000美元（約新台幣34萬）。

目前在U18全球排名34的馮翊新，是台灣青少年男子排名次高的球員，他坦言，看著「桌球神童」林昀儒在國際桌壇的表現越來越好，給了他明確追尋的目標，「希望把自己練好，追上他的腳步。」

從今年開始，馮翊新也把重心逐漸轉往成人組發展，只會設定幾場青少年賽事參賽，台北青少年桌球公開賽則是其中一站，他強調，今年比賽他希望能在U18男子組包辦男團、男單與男雙3金，他自信地說：「說難不難，說簡單也不簡單，還是得看臨場發揮和表現。」

今年在阿拉夫拉運動會拿下女單金牌的淡江高中小將于修婷，今年則要和同窗「麻吉」簡彤娟攜手挑戰U18女雙2連霸，她透露，明年就要超齡的她，今年是最後一次打台北青少年桌球公開賽，希望可以用金牌，替自己青少年階段劃下完美句點。（編輯：謝雅竹）1080916