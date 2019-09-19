海碩盃錯失賽末點 莊吉生男單16強止步

（中央社記者黃巧雯台北19日綜合報導）台灣網球好手莊吉生今天在高雄巨蛋舉行的海碩網球公開賽男單16強賽，決勝盤搶七大戰時，錯失賽末點，以5比7、6比4、6比7（6比8）不敵澳洲好手柏特，無緣8強。

由於莊吉生為男單16強賽僅存台將希望，今天輸球後，也確定本屆單打台將全數遭到淘汰，只能寄望其他台將雙打賽事。

世界排名第132的莊吉生今天出戰排名144的澳洲好手柏特（Alex Bolt），雙方開賽一路互保，莊吉生盤末發球局失守，以5比7丟掉首盤。

次盤戰局同樣膠著，莊吉生盤末把握機會、攻破對手發球局，以6比4扳回一城。

雙方決勝盤繼續拉鋸，在將戰局逼進「搶七」後，雙方比分互咬，莊吉生一度以6比5領先，可惜遭對手化解賽末點，最終以6比7（6比8）輸球。

另外，台灣網球小將曾俊欣儘管男單賽事提前在32強賽遭到淘汰，但雙打與吳東霖搭檔，今天在16強賽以6比4、7比6（8比6）直落二橫掃印度組合巴拉吉（N.Sriram Balaji）與瓦德漢（Vishnu Vardhan），挺進8強。

另一組台灣男雙組合李冠毅與何承叡以6比1、3比6、10比7爆冷扳倒頭號種子、澳洲組合普賽爾（Max Purcell）與沙維爾（Luke Saville），闖進8強。（編輯：謝雅竹）1080919