世籃賽表現差被惡整 球星周琦百度百科詞條上鎖

（中央社台北20日電）因為在世界盃男籃賽表現不佳，引發球迷反彈，中國知名球星周琦的百度百科詞條個人介紹，一度被惡意竄改為「波蘭籃球運動員」。百度為此已介入修正，並鎖定不給網友編輯。

陸媒南方都市報19日報導，在剛結束的世籃賽，在關鍵時刻失誤不斷的周琦，被球迷認為是導致中國男籃成績不佳的罪人之一，網路上對他的揶揄嘲諷持續不斷。

中國在小組預賽意外敗給波蘭後，周琦的百度百科詞條曾被網友改成「波蘭籃球運動員」。網友昨天發現，周琦詞條內容已被百度官方修正並鎖定，意味著周琦的百科詞條只能由百度修改。

報導稱，這既在一定程度上「保護」了周琦，也使他成為中國男籃歷史上第一名被鎖定詞條的運動員，再次成為新聞。「周琦百科詞條被官方鎖定」甚至上了微博熱搜榜，就和他對波蘭出現關鍵失誤後一樣。

今年23歲的周琦，身高216公分，主打中鋒位置，被視為未來中國男籃的領軍核心球員之一。他曾在2017年進軍NBA休斯頓火箭隊，但表現平平，隔年被裁掉，今年重回中國加入CBA新疆飛虎隊。

9月2日，中國男籃在世籃賽A組預賽對上波蘭，本來贏面居大，但周琦在第4節結束前發生傳球失誤，讓波蘭把分數扳平，並在延長賽以79：76險勝中國。周琦在整場球賽發生5次失誤，居球隊之冠。

中國後來再敗給委內瑞拉，無緣晉級16強，表現依然不佳的周琦，成為眾矢之的。

中國男籃在世籃賽沒拿到東京奧運參賽資格，必須參加明年的資格賽，爭取最後4張門票，但輿論多認為機會渺茫，中國男籃連續9屆闖進奧運的紀錄恐將中斷。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1080920