泛太平洋女網賽 謝詹姊妹檔爭冠

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣網球一姐謝淑薇今天與妹妹謝語倢今天在泛太平洋女網賽女雙4強賽，率先晉級決賽，而台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴同樣激戰3盤勝出，預計晚間上演台將對決戲碼。

謝淑薇與謝語倢這次在日本大阪舉行的泛太平洋女網賽，前2輪都以直落二過關，昨天4強賽對戰烏克蘭女將琪涵諾克（Nadiia Kichenok）與美國老將史皮爾茲（Abigail Spears）所組成的「歐美聯軍」，謝家姊妹首盤6比5領先時，因雨延賽至今天下午進行，雙方一路糾纏至搶七，謝家姊妹以7比6（7比4）搶下首盤。

第2盤戰況風雲變色，謝淑薇與謝語倢3度發球局失守，對手趁機連趕4局，並以6比1扳平戰局。

謝淑薇與謝語倢在決勝盤「超級搶十」，一開始就取得3比0領先，儘管兩度被扳平，但在4比4平手時，謝家姊妹連搶3分奠定勝基，以10比5勝出，率先闖進冠軍戰，晚間將挑戰2人在WTA巡迴賽攜手以來首冠。

台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天4強賽出戰日本組合土居美咲（Misaki Doi）日比野菜緒（Nao Hibino），靠著開賽和盤末破發得手，以6比1輕鬆收下首盤，但次盤遭對手扭轉氣勢，詹家姊妹以2比6讓出。

關鍵決勝盤超級搶十，雙方互有領先，詹詠然與詹皓晴在4比6落後時，頂住壓力，連搶4分逆轉，最終以10比7驚險闖進決賽，晚間將對決謝淑薇與謝語倢。（編輯：張芷瑄）1080921