宋家豪解決滿壘危機 陽岱鋼僅代打巨人央聯奪冠

（中央社記者楊啟芳台北21日電）日本職棒樂天金鷲今天對上西武獅，樂天宋家豪在滿壘時登板，解決2名打者，已連15場無失分，賽後登英雄訪問。巨人陽岱鋼今天僅代打上場，不過巨人奪下睽違5年的央聯冠軍。

7局上西武的外崎修汰、栗山巧接連敲安打，之後木村文紀犧牲短打造成投手傳球失誤，攻下1分，金子侑司再選到保送形成滿壘；接著樂天投手換上宋家豪，讓秋山翔吾擊出滾地球出局後，再賞給源田壯亮三振，順利化解球隊危機。

8局下樂天展開反攻，總共打了11個人次，滿壘時靠著觸身球、保送擠回2分，另外銀次有1打點安打，惠勒（Zelous Wheeler）擊出高飛犧牲打，藤田一也更是單局2支安打，各有1打點，樂天終場就以6比1擊退西武，目前西武太平洋聯盟封王魔術數字M3。

宋家豪今天總計用7球投0.2局，沒有被敲出安打，送出1次三振，已經連15場出賽無失分，目前防禦率僅2.30。賽後宋家豪因解決滿壘危機的優異表現，登上英雄訪問，用中文大喊：「太棒了！」

讀賣巨人對橫濱DeNA隊的比賽，陽岱鋼今天沒有先發。3局下橫濱靠著乙坂智敲2分砲，先馳得點；不過7局上巨人得1分後，9局上小林誠司敲出追平安打，10局上增田大輝再敲安打送回超前分，終場巨人以3比2奪勝。陽岱鋼是在9局上代打，擊出三壘滾地球出局。

巨人此戰奪勝後，中央聯盟封王魔術數字歸零，拿下睽違5年的央聯冠軍。例行賽結束後，央聯第二、三名要先打高潮賽首輪，勝出者再與巨人進行決勝輪，勝者與洋聯優勝隊伍進行日本大賽，爭取日本一。（編輯：謝雅竹）1080921