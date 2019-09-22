鳳林盃軟網國際賽 台灣選手勇奪2金3銀

2019台灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽，國際女子組季、殿軍之戰十分激烈，花蓮鳳林與韓國職業隊不斷平手搶發球局，最後韓國隊技高一籌獲得第3名、花蓮鳳林拿下第4名。中央社記者李先鳳攝 108年9月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）台灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽，中華台北與花蓮鳳林地主隊分別奪男子組冠軍、U15國際青少年組冠軍，這次參賽日、韓隊伍都是職業隊，台灣選手勇奪2金3銀佳績。

本屆賽事緣起自已邁入25年的花蓮縣鳳林鎮「鳳林盃」軟式網球比賽，初期以宜蘭、花蓮、台東等縣市選手參賽為主；2012年起升級為「全國性」賽事，每年均吸引來自全國的軟網選手參賽，廣受好評；2018年開始承辦全國中華盃軟式網球錦標賽。

尤其台灣軟式網球運動在國際上占有一席之位，卻鮮少辦理國際賽事，今年在教育部體育署、外交部、花蓮縣政府與花蓮縣鳳林鎮公所、中華民國軟式網球協會、鳳林鎮體育會等單位共同合作下，促成此次國際賽事，共有台灣、日本、韓國、菲律賓、泰國、印度、馬來西亞、蒙古、越南等9國300餘選手參賽。

今天天候不佳，一度因雨暫停賽事，中午過後雨勢漸歇，順利產生各組4強並進行冠亞軍爭奪戰。其中U15國際青少年組、國際公開男子組上演「兄弟鬩牆」戲碼，由中華台北隊與花蓮鳳林地主隊爭奪冠軍寶座，結果平分秋色。花蓮鳳林隊拿下U15青少年組冠軍、中華台北隊屈居亞軍；公開男子組冠軍則由中華台北隊奪下，花蓮鳳林地主隊亞軍。

國際公開男子組、國際青少年組冠亞軍爭奪戰時，中華台北與花蓮鳳林分別在第1、第2球場同時登場，台上擠滿鳳林當地鄉親，包括鎮長蕭文龍等都在一旁大聲幫鳳林地主隊加油，特別是國際青少年組冠軍隊花蓮鳳林的選手，清一色是鳳林國中的學生。

花蓮鳳林隊與亞軍的中華台北隊球技相當，拚的就是球員穩定度和心理素質，誰的失誤越少誰就是最後贏家，花蓮鳳林隊的優異表現贏得場邊掌聲連連。季軍是泰國隊、殿軍是日本隊。

國際男子組冠亞軍戰同樣精彩，面對中華台北國家代表隊的挑戰，花蓮鳳林地主隊毫不畏懼，雙方攻守兼備殺得難分難解，底線抽球、高吊球、切球等雙方你來我往、互有領先，戰到數回合後才能分出高下。

中華台北技高一籌殺退花蓮鳳林，勇奪國際男子組冠軍，亞軍花蓮鳳林隊、季軍菲律賓隊、殿軍蒙古隊。

國際女子組，日本隊與中華台北國家代表隊爭奪冠軍后座，雙方球技相當、不論單打、雙打都殺得難分難解，戰況激烈，最後由日本隊贏得后座，中華台北屈居第2。

至於國際女子組季、殿軍之戰更是激烈，花蓮鳳林與韓國職業隊殺到1比1平盤，雙方均揹負輸不得的壓力，不斷的平手搶發球局，直到晚間6時許才分出高下，韓國隊技高一籌獲得第3名、花蓮鳳林拿下第4名。

晚間在新光兆豐農場進行頒獎與歡送晚會，經過3天的比賽，選手們都有著共同回憶，即使語言不通，透過比手畫腳也能表達友誼，甚至還分享零食。主辦單位安排選手們23日暢遊花蓮，希望花蓮秀麗的山川與波瀾壯闊的太平洋，為2019「台灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽」畫下句點。（編輯：黃世雅）1080922