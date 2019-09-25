悍將林益全敲雙響砲奪勝 桃猿下半季無緣冠軍

（中央社記者楊啟芳桃園25日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，悍將林益全演出單場雙響砲，包辦3分打點，助球隊6比2奪勝，也拉開全年勝率領先，桃猿也確定於下半季出局。

1局上林益全就轟出2分全壘打，下一棒高國輝再接著敲陽春砲，悍將取得3比0領先；3局上范國宸敲出陽春砲，8局上王正棠敲三壘安打後，林哲瑄敲1打點安打，9局上林益全演出單場雙響砲，終場以6比2奪勝，桃猿也確定無緣下半季冠軍。

單場MVP由此戰演出單場雙響砲的林益全拿下，本季已經累積26支全壘打，追平統一獅的蘇智傑並列第2名，也僅落後桃猿的朱育賢2支；打點103分也獨居打點王。對於第1局的全壘打，林益全表示，「因為當時得點圈有人，拿分數比較重要，沒有特別抓球路。」

由於悍將與另一地的中信兄弟都贏球，下半季目前兄弟仍位居第一，悍將以2.5場勝差排第二名；不過全年勝率悍將名列第一，領先桃猿1.5場勝差，若保住全年勝率第一，即使沒有下半季冠軍，還是能先打季後挑戰賽。

林益全表示，現在球隊氣氛不同，自己也更放得開，「因為彼此更了解了，現在年輕選手也很多，與其讓年輕選手放不開，身為學長不如讓他們能享受比賽，更融入球隊。」

悍將先發投手班華德投5.2局，被敲7支安打，投3次保送、5次三振，失2分，拿下中華職棒生涯首勝。（編輯：屈享平）1080925