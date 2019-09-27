年齡身高大灌水 NBA要聽老實話

（中央社記者黃巧雯台北27日綜合報導）外電報導，聯盟已通知NBA所屬各球隊，需在訓練營第一週內，提交球員確切身高及年齡數據，且身高還需經過隊醫認證，希望能改善以往與實際不符的情況。

聯盟會決定採取這項行動的動機之一，主要是因為沙加緬度國王隊後衛希爾德（Buddy Hield）去年12月時，曾被查出與實際年齡不符，他當時在生日那天透露，自己將邁向26歲，卻非外界所認知的25歲。

根據紐約時報記者史坦（Marc Stein）報導，NBA發言人巴斯（Mike Bass）說：「目前已建立一定流程，以確保球員名冊資料的完整性和正確性。」

報導指出，聯盟本週通知NBA各球隊，需在訓練營第一週內，提交球員確切身高及年齡數據，為確保數據真實性，除了身高需經隊醫認證外，球員還需繳交駕照或護照，以驗證真實年齡。

報導提到，已退役球星賈奈特（Kevin Garnett），以及目前效力於布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）分別對外聲稱身高為6呎11吋（210.8公分）、6呎9吋（205.7公分），皆比實際身高還矮小，就是為了避免被視為7呎長人球員對待。

但也有球員選擇浮報身高，像是退役球星巴克利（Charles Barkley），對外宣稱身高6呎6吋（198.1公分），而金州勇士大前鋒格林（Draymond Green）則是稱身高6呎7吋（200.7公分）。（編輯：屈享平）1080927