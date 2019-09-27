雙城敲出團隊單季300轟 締造大聯盟新猷

（中央社底特律26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城今天在客場以10比4大勝底特律老虎，雙城全場敲出2支全壘打，本季團隊全壘打數來到301轟，成為大聯盟史上第一支單季扛出300轟的球隊。

雙城指定打擊史構普（Jonathan Schoop）在7局上打出陽春砲，讓雙城本季全壘打數達到歷史性的300轟，隊友阿斯圖提歐（Willians Astudillo）也在8局上扛出陽春砲，團隊全壘打數來到301轟。

紐約洋基在2018年球季以267轟打破大聯盟團隊單季全壘打紀錄，但今年已打159場例行賽的雙城大幅超越這項紀錄，洋基也敲出299轟即將突破300大關。

已經晉級季後賽的雙城今天打線相當兇猛，全場敲出13安奪下10分，拿下勝利的先發投手史梅爾澤（Devin Smeltzer）表現中規中矩，主投5局被敲10安失3分。

老虎打線也敲13安，但僅拿下4分，得分效率不佳，先發投手齊默曼（Jordan Zimmerman）主投4.1局挨7安，失6分有4分是自責分，無奈吞下個人本季第13敗。

雙城昨天以5比1擊敗老虎拿下美國聯盟中區冠軍，這是雙城自2010年後再度於分區稱王，目前球隊例行賽戰績來到99勝60敗。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1080927