林智勝吞3K後敲再見安打 兄弟點亮魔術數字M3

中職中信兄弟隊林智勝（圖）27日在和富邦悍將隊比賽中先吞3次三振，但在9局下敲出再見安打，助隊以2比1獲勝，拿下單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒今天在洲際棒球場富邦悍將對中信兄弟，雙方一直以1比1戰至9局下，林智勝雖然之前吞了3次三振，仍於9下敲再見安打，兄弟以2比1奪勝，點亮下半季封王魔術數字M3。

賽前兄弟位居下半季第1名，悍將則是以2場勝差名列第2、下半季淘汰指數5，兄弟贏球會減1、悍將輸球也減1，歸零後就確定淘汰，因此從今天開始的3連戰相當關鍵。

兄弟派出廖乙忠先發應戰，悍將則是洋投包林傑，雙方打線受制於先發投手，前5局皆未能拿下分數。

直到6局上，悍將的胡金龍敲二壘安打後，林益全獲敬遠保送，范國宸再敲出安打，帶有1分打點；不過下個半局詹子賢轟出陽春全壘打，兄弟追平比數，這也是他本季第26發全壘打。

一直維持平手到9局下，詹子賢從林羿豪手中敲二壘安打後，陳子豪獲敬遠保送，之後三壘手陳凱倫出現失誤，形成二、三壘有人，林智勝再敲出再見安打，終場兄弟以2比1奪勝，點亮下半季封王魔術數字M3，最快29日封王。

單場MVP就由敲出生涯第9支再見安打的林智勝拿下，不過此戰前3打席都吞下三振，他賽後笑說：「說真的，今天之前我對包林傑是11次打擊8次三振，打完這場變11次三振，但是關鍵的安打一支就夠了。」

兄弟先發投手廖乙忠主投6局，被敲6支安打，投3次保送包含2次敬遠，送出8次三振，僅失1分演出優質先發，無關勝敗；兄弟第4任投手鄭凱文拿下本季第11勝，後援2局僅被敲1支安打，無失分，送出3次三振。

悍將先發投手包林傑則是投7局，僅被敲3支安打，沒有出現保送，飆9次三振，也僅失1分，無關勝敗，敗投由被敲再見安打的林羿豪吞下。（編輯：謝雅竹）1080927