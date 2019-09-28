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世界田徑錦標賽 陳傑400公尺跨欄分組第3晉級

最新更新：2019/09/28 11:34

（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣男子400公尺跨欄好手陳傑，今天凌晨在2019世界田徑錦標賽男子400公尺跨欄預賽，跑出49秒95、分組第3的成績，順利晉級今晚深夜登場的準決賽。

2019世界田徑錦標賽，今年在卡達杜哈舉行，台灣共有5名好手參賽，其中又以亞洲男子標槍紀錄保持人、「黃金右臂」鄭兆村最具奪牌希望，而包括陳傑、男子110公尺跨欄名將陳奎儒，都要力拚跨越2020東京奧運參賽標準，期望可以一舉摘下奧運入場券。

男子400公尺跨欄預賽共分5組進行，陳傑被安排在第2組出賽，他以分組第3的49秒95衝線，這也是他本季第7度跑進50秒大關內。

本季陳傑的最佳成績，是在亞洲田徑錦標賽所跑出的48秒92，而今年亞錦賽與世錦賽都在同一個場地舉行，有了亞錦賽的好表現，也給陳傑在世錦賽增添更多的信心。

台灣時間今晚11時05分，陳傑將再戰400欄準決賽，目標是希望能跑進48秒90內的東京奧運參賽標準，也盼能一舉取得決賽門票。

至於男子跳遠好手林佳興，則在首日的跳遠預賽3次試跳都失敗，無緣晉級。（編輯：張芷瑄）1080928

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