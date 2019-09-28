女壘亞大區資格賽中華勝菲律賓 惜無緣奧運

2020年東京奧運女壘亞大區資格賽，中華隊28日靠著先發投手邱安汝好投，以5比0擊退菲律賓隊，但因另一場中國輸給澳洲，仍舊無緣奧運。（中華壘球協會提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）2020年東京奧運女壘亞大區資格賽今天最後一天賽事，中華隊靠著2任投手邱安汝、林素華聯手封鎖，以5比0擊退菲律賓隊，但因澳洲隊擊敗中國，搶下最後一張門票，中華無緣奧運。

亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運女壘資格賽24日開始在中國上海進行，東京奧運女壘項目僅6席，目前已經產生5席，包括地主日本、世錦賽冠軍美國、歐非區資格賽冠軍義大利、美洲區冠亞軍墨西哥、加拿大，亞太區為最後一張門票，共有8隊要搶。

今天為決賽最後一天賽事，中華隊交手菲律賓隊，1局下靠著顏逸、陳家宜接連敲安打，先馳得點；3局下何欹璠敲三壘安打後，顏逸補上安打得1分，之後利用滾地球進占三壘，李思詩擊出高飛犧牲打，形成3比0領先。

6局下蘇奕璇、李思詩敲安打後，利用犧牲短打上二、三壘，接著柯佳慧擊出1打點滾地球，林鳳珍再敲1打點安打，終場中華隊就以5比0擊退菲律賓。

中華隊先發投手邱安汝主投5局，僅被敲3支安打，投1次保送、2次三振，無失分，奪下勝投；接手的林素華後援2局，沒有被敲出安打，投1次保送，同樣無失分，聯手封鎖菲律賓打線。

賽後中華隊總教練楊賢銘表示，對於球員表現非常滿意，攻守都表現很好，團隊都有發揮出來，且守備方面幾乎沒有失誤，狀況非常好，「過程雖然也有些高潮和低潮，但整體而言，這次心態非常理想」。

雖然投球中間一度遇到亂流，但邱安汝仍繳出好投，「中間我們配球策略變比較慢，因為打到第2、3輪，被對手摸清球路，讓對手打出安打，不過後來投捕搭配趕快改善，後面也有穩定下來，還好沒有造成失分」。

此賽事採超級循環賽制，帶著預賽對戰成績進決賽，決賽共有中華隊、菲律賓、澳洲及中國隊4隊晉級，中華隊超級循環賽戰績2勝1敗排名第2。由於下午賽事澳洲以9比3擊敗中國，以3勝0敗確定搶下最後一張門票，中華隊無緣奧運。（編輯：張芷瑄）1080928