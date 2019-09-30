兄弟悍將10/1再戰 彭政閔有機會出賽拚封王

（中央社記者謝靜雯台中30日電）中職中信兄弟與富邦悍將下半季爭冠，明天繼續在台中洲際棒球場交手，兄弟離下半季封王只剩一步，明天由洋投萊福力先發，精神領袖彭政閔有機會再出賽，悍將由洋投班華德先發。

中職中信兄弟隊27日起與悍將隊在洲際棒球場打3連戰，是下半季爭冠關鍵，前2場比賽兄弟拿下勝利，昨天悍將隊蔣智賢敲致勝轟，力阻兄弟拋彩帶，也讓兄弟隊「恰恰」彭政閔引退賽留下些許遺憾。

兄弟下半季封王魔術數字停在1（M1）， 明天比賽由萊福力先發，萊福力本季目前為止30場出賽（26場先發），戰績9勝11敗，出賽防禦率3.19，本季對統一獅隊投得最好，至於與悍將隊對戰成績也不算差，總計10場先發戰績4勝5敗，對戰防禦率3.39。

兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔，昨天引退賽吸引破紀錄2萬223名觀眾入場，9局2人出局、壘上無人，最後一個打席從悍將隊終結者陳鴻文手中敲出三壘方向滾地球。彭政閔開玩笑說：「跟想像中的不一樣，沒能像阿部（慎之助）一樣有戲劇性的全壘打。」阿部慎之助為日職巨人隊捕手，在27日引退賽開轟。

先前兄弟隊總教練伯納受訪就曾表示，彭政閔引退賽後如果戰況有需求，不排除會讓彭政閔繼續出賽。彭政閔也表示，引退賽後放下心中大石，「可以真正開心打球了」，現階段全力替球隊搶下年度總冠軍。

悍將隊背水一戰，明天比賽由班華德先發，班華德目前為止中職出賽先發5場，戰績1勝3敗，防禦率6，與兄弟交手2場，戰績1敗、對戰防禦率5.06，表現並不理想。（編輯：張雅淨）1080930