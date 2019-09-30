19年前看林易增引退 彭政閔榮退達成心願

（中央社記者謝靜雯台中30日電）中職中信兄弟「恰恰」彭政閔，在2001年菜鳥年看著球星林易增引退，「球員一輩子奮鬥，就是為了一場光榮引退」，那個趴在欄杆上哭的菜鳥，19年歷練成兄弟精神領袖、完成願望。

彭政閔2001年加盟兄弟象隊，當年「盜總」林易增退休，彭政閔表示印象深刻，「那是我進職棒的第一年，當時因為環境，有許多的不得已，林易增的引退對我來說是初體驗」。

彭政閔透露，當時二代象的球員們彼此討論過，「球員奮鬥一輩子，就是為了在球員生涯在最終，能夠有一場光榮引退」。

9月29日引退賽前，彭政閔說好不哭，但賽後引退儀式在唸感言時，還是數度哽咽、落淚，他表示因為球季還沒結束，現在是球隊下半季爭冠期，引退賽後如果教練團有戰力需求，還是會出賽，原本以為心情起伏不會太大，沒想到還是無法控制。

引退賽後儀式，彭政閔從右外野坐著車繞場回到一壘球員休息室，彭政閔笑說在車上時感覺很好玩，「很像選舉」，也提到之前看過陳金鋒的引退賽，回顧棒球生涯的總總，每個環節都有很多感動。

被問起職棒生涯的回憶，彭政閔說兄弟象完成3連霸最難忘，球員生涯很榮幸可以跟很多人，無論是兄弟隊或者是中華隊隊友並肩作戰，也曾在國際賽與許多各國職棒球星對決過，是這些年來最滿意的事情。

彭政閔表示，這19年來對很多事情都抱持學習的心態，「棒球可以教人很多東西，可以學到很多人生的經驗」。

談起球員生涯的遺憾，彭政閔笑說：「遺憾太多了」，包括2013年經典賽、幾次總冠軍賽沒有拿下最後勝利等等，「我想這就是人生的累積，也磨練我的抗壓性」，但他也希望不要再有遺憾，「因為已經夠多了」。

兄弟隊沒能如願在彭政閔引退賽拋出下半季封王彩帶，彭政閔說，大家備戰一整年，全隊上下都很渴望，「接下來我們會再重新調整，備戰封王戰」。（編輯：陳彥鈞）1080930