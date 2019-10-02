MLB國聯外卡殊死戰 國民逆轉挺進分區系列賽

MLB國聯外卡殊死戰1日在華盛頓國民主場上演，國民靠著8局下蘇鐸的一支右外野方向安打逆轉戰局，終場4比3險勝。（圖取自twitter.com/Nationals）

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）MLB國聯外卡殊死戰今天在華盛頓國民主場上演，一路落後的國民靠著8局下蘇鐸的清壘安打逆轉戰局，終場4比3險勝，挺進與洛杉磯道奇的國聯分區系列賽。

國民此役派出3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）先發，他一登板遭遇亂流，先是保送釀酒人第一棒葛里向（Trent Grisham），接著對葛蘭多（Yasmani Grandal）投出的第一球就挨轟，首局釀酒人先馳得點，取得2比0領先。

2局上薛哲再被泰姆斯（Eric Thames）敲出陽春彈，國民3局下回敬陽春砲追成1比3，但之後連續幾局無功而返。

眼見釀酒人勝利在望，8局下，國民卻展開絕地大反攻，2出局後攻占滿壘時，蘇鐸（Juan Soto）一支右外野方向的安打造成釀酒人右外野手葛里向失誤，國民一口氣灌進3分逆轉戰局，反以4比3領先。

9局上釀酒人最後反攻，雖出現1支安打，但最後國民靠著再見接殺結束比賽，打了8局好球的釀酒人看著勝利飛走，只能黯然離場。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1081002