創NFL先例聘非裔教頭總經理 紅雀老闆畢德威過世

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL亞利桑那紅雀老闆比爾．畢德威（Bill Bidwill）今天與世長辭，享壽88歲。他一生都奉獻給他父親於1932年買下的紅雀隊，是提倡NFL多元化的重要推手。

紅雀總裁麥可．畢德威（Michael Bidwill）在聲明中表示：「我們的父親今天在親友隨侍在側下安詳、體面、有尊嚴地過世，風骨猶存。」聲明沒有提到確切死因。

他說：「最重要的，我們將記得他是將一生奉獻給他人生三大支柱的人，包括他的強大信念、對家人的關愛還有他一生對紅雀與美式足球所傾注的熱情。」

畢德威1972年成為紅雀的唯一老闆，接下家族事業。他父親查爾斯．畢德威（Charles Bidwill）是在1932年買下紅雀，畢德威小時候在球隊擔任球僮。

在海軍服完兵役後，畢德威1960年在紅雀擔任全職工作，所在地起初是設在聖路易。升格為老闆後，他在1988年將球隊搬遷至亞利桑那。

畢德威是提倡讓前線工作人員多元化的重要推手，聘用NFL史上首位非裔女性主管，以及NFL首位非裔美籍總經理、教頭與合約談判人員。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081003