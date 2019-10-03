嘉義市13日公益路跑 盼捐參賽晶片助腦麻建家園

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）國際扶輪3470地區嘉義西區扶輪社13日將舉辦公益路跑暨腦麻陽光健走活動，約有1800人報名，嘉義市長黃敏惠今天呼籲參賽跑者捐出參賽晶片，幫助腦麻協會興建家園。

嘉義西區扶輪社辦理公益路跑暨腦麻陽光健走活動，黃敏惠、紀政、腦麻典範人物黃乃輝、西區扶輪社長王博瀚今天在嘉義市體育場為活動宣傳。

黃敏惠表示，公益路跑暨腦麻陽光健走活動，主要鼓勵身障朋友出來健走、曬太陽，讓身體更健康。另呼籲參賽跑者發揮「一人一善」精神，捐出參賽晶片（押金新台幣100元）給嘉義市腦麻協會，幫助協會興建家園。

王博瀚指出，本身熱愛路跑，且身為復健專業醫師，深知腦麻孩子欠缺運動，因而大力推動這次路跑健走活動。

曾當選全國十大傑出青年的腦麻鬥士黃乃輝，對許多腦麻朋友平時很少出門，缺乏運動的情況感同身受，他呼籲社會大眾支持健走活動，讓腦麻朋友可以活得更健康、陽光。

長年推動「每天一萬步、健康有保固」的紀政，目前擔任外交部無任所大使，獲悉腦麻陽光健走活動後，也大力支持，特地到場參與宣傳。

紀政指出，健走運動輕鬆簡單，不分年齡都可強身保健，即使腦麻朋友身體有障礙，無法行走，但在大家協助下，也能一起走出戶外曬太陽，強化骨骼心肺。

宣傳活動最後由黃敏惠、紀政、黃乃輝等人，與腦麻朋友一起在體育場跑道上健走宣傳，並邀請大家參加健走顧健康、做公益。（編輯：方沛清）1081003