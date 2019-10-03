悍將灌18分林益全轟滿貫砲 保季後賽最後機會

中職富邦悍將隊3日和統一獅隊比賽，1局下就灌進12分，其中林益全（右）轟出滿貫全壘打，悍將最終以18比4拿勝，保有進季後賽的最後機會。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）中華職棒今天進行本季最後一場新莊賽事，富邦悍將隊1局下就灌進12分，創中職第3多單局紀錄，其中林益全敲出滿貫全壘打，悍將以18比4擊退統一獅，保有進季後賽最後機會。

悍將1局下打了17個人次，包含5次保送、9支安打，其中林益全轟出滿貫全壘打，海灌12分，這是中華職業棒球大聯盟單局得分第3多紀錄（前兩名分別為14分與13分），也破隊史最高紀錄，另外張正偉和高國輝單局2支安打，及張正偉、胡金龍、林益全及高國輝單局2得分都平中職紀錄。

統一7-ELEVEn獅隊打線前3局完全遭壓制，悍將先發投手包林傑（Ryan Bollinger）連續送出7次三振，並列聯盟第2多紀錄，但開賽起連7打席奪三振為史上首人。

悍將5局下再攻下3分，雖然獅隊7局上靠蘇智傑、林靖凱、楊家維及陳重廷接連安打，加上悍將2次失誤，追回4分，但終場悍將還是以18比4奪勝，獅隊連3場比賽失17分以上也破中職紀錄。

悍將贏球後，全年勝率與Lamigo桃猿隊並列第一，但僅剩2場比賽，接下來桃猿要1敗1和給中信兄弟隊，悍將才有辦法取得全年勝率第一，晉級季後挑戰賽。

林益全此戰3打數敲2支安打，包含一發滿貫砲，選到3次保送，獲選為單場MVP（最有價值球員）。談到滿貫全壘打，他說，「當下滿壘，投手沒有太多閃躲空間，加上分數拉開了，攻擊慾望就比較積極一點」。

悍將和獅隊已完成本季120場比賽，林益全出賽117場，敲出140支安打，包含27發全壘打，與蘇智傑並列第2名，打點108分則是第1名，但第2名朱育賢還有2場賽事（102分），林益全說：「就盡力完成自己的部分，其他的交給老天爺。」

回顧一整年，林益全說：「是不可思議的一年，做了改變（重量訓練）但不知道結果，120場打完給自己是及格的成績，希望之後再重新把不好的地方修正，明年也維持表現。」（編輯：李明宗）1081003