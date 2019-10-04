桃猿黃子鵬遇低潮收穫多 入選國手將調整到最好

中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬（圖）本季曾遇到小低潮，他表示，主要是操之過急，但也因為經過起伏，得到寶貴經驗；至於世界12強賽，他也說會把自己調整到最好。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月4日

（中央社記者楊啟芳桃園4日電）Lamigo桃猿投手黃子鵬本季出賽多達60場，不過曾遇到小低潮，他表示主要是操之過急，但也因為經過起伏，得到寶貴經驗，對於11月初的世界12強賽，他也說會把自己調整到最好。

黃子鵬是桃猿上半季封王的功臣之一，不過下半季開始後一度遇到小低潮，9月12日下二軍調整，25日再回到一軍。黃子鵬本季出賽60場，拿下4勝5敗、23次中繼成功、3次救援成功，防禦率3.25。

黃子鵬表示，在二軍期間包括總教練林振賢、投手教練林敬民和體能教練都給予很多幫忙，包括幫助自己了解身體狀況、找方向，並透過一場場比賽修正。

對於球季中遇到的狀況，黃子鵬坦言，剛開始不覺得是身體問題，一直覺得是技術有問題，「我之前想像學長們那樣，即使疲勞也能掌握比賽，但其實欲速則不達，有點太急了，學長們是經過很多年的經驗累積」。

黃子鵬後來正視自己的疲勞狀況，在二軍除了調整身體，心態也成長很多，「不能把自己逼太緊，畢竟訓練也是需要恢復期」，不過黃子鵬也指出，今年的起伏是非常好的經驗與啟發，比起去年收穫更多。

黃子鵬有入選11月初的世界12強賽，他表示，包括之前業餘時期，聽到自己中選名單都會嚇一跳，12強是高強度比賽，會調整做到最好，「經過今年起起伏伏後，學到要把握每一天，之前看到恰哥（彭政閔）說過，不要想著結果，而是把過程做到最好」。（編輯：張芷瑄）1081004