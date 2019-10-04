桃猿單場7轟林泓育3響砲 確定全年勝率第一

中華職棒Lamigo桃猿隊4日在桃園的賽事，全隊共轟出7發全壘打，包含林泓育演出3響砲，包辦7分打點，助隊以15比4擊退中信兄弟。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年10月4日

（中央社記者楊啟芳桃園4日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，Lamigo桃猿轟出7發全壘打，其中林泓育演出單場3響砲，包辦7分打點，以15比4擊退中信兄弟，確定全年勝率第一，取得總冠軍賽主場優勢。

桃猿1局下就靠著林立、林泓育轟陽春全壘打，攻下2分；3局下詹智堯、藍寅倫及陳俊秀都敲安打，加上林泓育擊出高飛犧牲打，再得2分。

桃猿4局下更展開猛烈攻勢，林承飛轟出2分砲後，詹智堯選到保送，藍寅倫、林立敲安打攻下1分，接著林泓育再轟3分砲，取得10比1領先。

5局下朱育賢敲陽春全壘打後，6局下林泓育再轟2分砲，演出單場3響砲，下一棒葉竹軒也敲陽春砲，上一次敲全壘打是在2012年，相隔了2578天再度開轟；7局下詹智堯擊出1打點二壘安打，取得15比1領先。

雖然兄弟8局上靠著潘志芳、王威晨、彭政閔、蘇緯達接連敲安打，攻下3分，不過終場桃猿還是以15比4擊退兄弟，單場7轟為史上第2多。桃猿確定全年勝率第一，總冠軍賽將由兄弟對桃猿，桃猿取得4場主場優勢，預計於12日在桃園球場開打。

桃猿總教練洪一中賽後表示，「今年中間一度很擔心，差點以為要打挑戰賽了，還告訴大家要有心理準備，賽前也有點忐忑不安，最近兄弟狀況也很好，最後能順利贏球，大家都比較好睡」。

林泓育敲3響砲為聯盟史上第31次，並成為中職第4人達成生涯第2次單場3支全壘打，此戰4打數敲出3支安打，皆為全壘打，包辦7分打點，獲選為單場MVP。林泓育本季累積26發全壘打，也破了個人生涯紀錄，之前最多是2015年24轟。

林泓育表示，「是運氣好，其實第3支全壘打沒有很紮實。」對於敲出生涯單季最多轟，他則指出，不會去想長打，只在意打擊當下應該做到什麼，「我比較在意能全年勝率第一，對團隊比較好」。

桃猿先發投手李茲今天主投7局，僅被敲5支安打，沒有投出保送，飆7次三振，失1分，奪下本季第16勝，確定拿下本季中職勝投王。（編輯：張芷瑄）1081004