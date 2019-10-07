道奇單局灌7分痛宰國民 國聯分區系列聽牌[影]

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB國聯分區季後賽，洛杉磯道奇打線今天6局上海灌7分，全隊單場敲出14支安打，終場10比4痛宰華盛頓國民，在5戰3勝制系列賽取得2比1聽牌優勢。

雖然國民第4棒打者蘇鐸（Juan Soto）1局下轟出兩分砲先馳得點，國民打線仍被道奇先發投手柳賢振壓制，2到5局都沒能再進帳分數。柳賢振今天主投5局被敲4安失2分，送出3次三振，笑納勝投。

道奇打線前4局受限於國民先發投手桑傑士（Anibal Sanchez），直到第2棒曼西（Max Muncy）5局上扛出陽春砲，才為球隊打破鴨蛋。

6局上道奇打線甦醒，第4棒貝林格（Cody Bellinger）面對國民中繼投手寇賓（Patrick Corbin）率先敲安，儘管隨後兩棒被三振，代打第7棒的佛利斯（David Freese）擊出右外野方向安打將貝林格送到三壘得分大門。

隨後道奇第8棒打者馬丁（Russell Martin）與代打上陣的赫南德茲（Enrique Hernandez）相繼擊出帶有2分打點的二壘安打，國民中繼投手蘇洛（Wander Suero）接替上場試圖止血，卻又被第3棒特納（Justin Turner）轟出3分砲，道奇打線單局一口氣灌進7分。

雖然國民6局下追回2分，但9局上道奇佛利斯面對國民牛棚投手史崔克蘭（Hunter Strickland）敲安，接著上場打擊的馬丁相中一顆96.8英里速球，一棒將小白球扛出左中外野全壘打牆，將比數拉開至10比4。

道奇終結者簡森（Kenley Jansen）9局下關門成功，讓對手三上三下結束比賽，只要再一勝就能晉級國聯冠軍系列賽。

國民中繼投手寇賓投0.2局挨4安，狂失6分全是自責分，苦吞本場敗投。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳亦偉）1081007