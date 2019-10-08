翁瑋均新人年自評及格 若能打總冠軍賽盡力表現

Lamigo桃猿隊投手翁瑋均（圖）第一個中職球季爭取到一軍先發輪值，翁瑋均自評表現及格，球速、續航力和決勝球都希望再更好。中央社記者謝靜雯攝 108年10月8日

（中央社記者謝靜雯桃園8日電）Lamigo桃猿隊投手翁瑋均第一個中職球季爭取到一軍先發輪值，翁瑋均自評表現及格，球速、續航力和決勝球都希望再更好；若有機會可以打總冠軍賽，「多個經驗、盡全力表現」。

翁瑋均為桃猿隊2018年季中選秀首輪指名球員，新人第一年球季，開季爭取到一軍先發輪值機會，上半季總計先發出賽投10場，投52.1局失掉27分責失分，戰績3勝3敗、防禦率4.64，季中遇到撞牆期，下半季出賽機會減少。

對於第一年職棒賽季，翁瑋均表示，一開始沒有太多的想像，想著打完整個球季再檢討，「很多學長鼓勵我，第一年可以丟成這樣已經不錯了」，也希望找出不足的地方，一點一點改進。

翁瑋均自評今年例行賽表現還算及格，上半季有盡一點心力，跟著球隊一起拿下上半季冠軍，但後來開始想太多，想要針對不足的東西調整，反而忘了本來好的東西，「很多時候因此必須重新來過，在原地踏步」。

翁瑋均也提到，今年場上若遇到狀況，一時之間容易傻掉，也是需要再調整的地方，球季結束後希望在球速、續航力和決勝球等方面再強化。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽將於12日開打，由Lamigo桃猿隊與中信兄弟交手，桃猿隊今天下午在桃園棒球場練球，總冠軍賽球員名單教練團還沒有定案。

翁瑋均表示，例行賽結束後維持調整，明天練球也會投給打者打，是一般例行訓練。至於有沒有機會打總冠軍賽，翁瑋均說，今年是桃猿隊最後一次總冠軍賽，如果有機會參與，就當多一個經驗、盡全力表現，如果沒能打總冠軍賽，會好好準備秋訓。（編輯：張雅淨）1081008