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黃子鵬以桃猿之名入中職 總冠軍賽盼有完美結果

最新更新：2019/10/11 17:21
中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬（圖）球季間遇低潮期，在教練團幫助下調整好再出發，桃猿最後一次總冠軍賽，他希望有好表現，「當初是用桃猿這個隊名把我選入、讓我有機會開啟中職生涯，希望最後一次總冠軍賽，有完美的結果」。中央社記者謝靜雯攝 108年10月11日
中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬（圖）球季間遇低潮期，在教練團幫助下調整好再出發，桃猿最後一次總冠軍賽，他希望有好表現，「當初是用桃猿這個隊名把我選入、讓我有機會開啟中職生涯，希望最後一次總冠軍賽，有完美的結果」。中央社記者謝靜雯攝 108年10月11日

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）Lamigo桃猿隊投手黃子鵬球季間遇低潮期，教練團提醒：「試著讓自己喘息一下」，調整好再出發，桃猿最後一次總冠軍賽，他希望有好表現，答謝當初桃猿隊的青睞。

中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬，是球隊近兩年倚賴的中繼投手戰力，今年上半季表現穩定，但下半季遇到一段低潮期，黃子鵬表示，職棒生涯第一次遇到這樣的狀況，去年比較晚上到一軍，今年開季就從一軍出發，「可能身體已經疲勞了，卻還沒有意識到」。

黃子鵬表示，球季間的低潮期，剛開始覺得還有辦法控制，但投球感覺沒能達到自己的要求，反而造成反效果，下到二軍調整，包括二軍總教練林振賢、投手教練林敬民都給予很大的幫助。

「教練要我試著喘息一下，不要把自己逼得這麼緊」，二軍教練幫忙設立短期目標，一步一步調整找回好的感覺，例行賽尾聲回到一軍出賽，黃子鵬表示投球感覺不錯。

黃子鵬去年首度打總冠軍賽，自評表現不佳，去年總冠軍賽出賽4場，戰績1敗、出賽防禦率7.36；黃子鵬表示，今年的低潮期也不算壞事，知道要給自己壓力，但不能逼得太緊，今年再打總冠軍賽，心態調整的更好，「不要一直想著結果，每天做好該做的工作，盡力幫助球隊」。

今年是Lamigo桃猿隊最後一次打中職總冠軍賽，黃子鵬表示，其實感覺上沒有太大的不同，上場就不會再去想其他事情，但希望可以有好的表現，大家一起拿下總冠軍，「當初是用桃猿這個隊名把我選入、讓我有機會開啟中職生涯，希望最後一次總冠軍賽，有完美的結果」。（編輯：張芷瑄）1081011

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