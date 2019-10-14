美15歲小將贏WTA首冠寫歷史 謝費德瑞金玉良言

美國15歲新星高夫13日以6比3、1比6、6比2擊敗拉脫維亞的奧斯塔朋科，成為15年來最年輕的WTA單打冠軍得主。（圖取自twitter.com/WTA）

（中央社奧地利林茲13日綜合外電報導）美國15歲新星高夫在奧地利林茲公開賽扳倒2017年法網冠軍奧斯塔朋科，成為15年來最年輕的WTA單打冠軍得主。高夫今天感謝瑞士名將費德瑞贈與金玉良言。

高夫（Coco Gauff）今天以6比3、1比6、6比2擊敗拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），抱回生涯首座WTA單打冠軍，成為自捷克女將瓦狄索娃（Nicole Vaidisova）2004年贏得溫哥華和塔什干（Tashkent）網賽以來最年輕的WTA冠軍得主。

高夫本週在林茲（Linz）未能贏得會外賽，但後來幸運替補進入會內賽，並且還一路擊敗瑞士的沃吉莉（Stefanie Voegele）、烏克蘭的柯茲洛娃（Kateryna Kozlova）、頭號種子荷蘭女將貝坦絲（Kiki Bertens）及德國的裴珂薇琪（Andrea Petkovic），勇闖決賽。

高夫賽後告訴媒體：「我還是感到難以置信，覺得震驚，這是我生涯第一座WTA冠軍，真是很瘋狂。」

法新社和路透社報導，高夫去年底世界排名686，今年溫布頓網賽擊敗前輩大威廉絲（Venus Williams）後聲名大噪，不僅溫網勇闖16強，美網也打進第3輪。她本週開始征戰林茲網賽時排名第110，如今奪冠後躍升第71名。

高夫的事務是由費德瑞（Roger Federer）的經紀公司Team8打理，而且還與費德瑞為同一家義大利麵品牌代言。

高夫今天透露她在去年澳網青少女組首輪吞敗很難過，但費德瑞一番鼓勵的話幫助她一路走到現在。

高夫回憶說：「他在2018年澳洲網球公開賽給了我一些建議，當時我輸了首輪。他告訴我不要把太去注意壓力或外面的紛擾，他給了我一些不同的觀點。現在我努力從網球得到樂趣，兩年後的現在我都快忘了首輪輸球的事。」（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1081014