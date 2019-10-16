全國運動會19日登場 劇場式演出揭序曲

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）108年全國運動會19日將在桃園市立體育館展開，市長鄭文燦今天表示，開幕典禮將營造空中、立面及地面3度影像空間，將體育館打造成多媒體劇場，讓運動成為大家喜歡的話題。

108年全國運動會19日到24日登場，將在45個競賽場地舉行34類競賽，屆時將有上萬名運動菁英、數千名裁判、貴賓齊聚桃園市，開幕典禮將在19日傍晚5時熱鬧展開。

鄭文燦表示，全國運動會正在緊鑼密鼓籌備中，部分運動賽事更已搶先展開，這次的選手之夜及開幕典禮由知名劇團總監趙自強擔任總導演，結合多元族群、運動選手及桃園的智慧城市面貌，要展現桃園年輕、多元跟魅力，也讓運動成為流行及大家喜歡的話題。

鄭文燦說，開幕表演將配合體育館空間特性，在天花板裝設直徑15公尺、180支燈條的亞洲最大空中環狀燈幕，地板則是超過1200平方公尺中央舞台，再結合環場水幕及全地景投影，營造空中、立面及地面3度影像空間，將體育館打造成多媒體劇場。

趙自強表示，開幕透過劇場式演出，並以「築夢桃園」為主題，期望與觀眾一起看見選手的拚搏及超越自己，開幕表演後的選手之夜，則邀請到藝人鼓鼓、Matzka、宇宙人、謝金燕等人熱力開唱，歡迎民眾親臨現場欣賞，也到場館觀賽為選手加油打氣。（編輯：李錫璋）1081016