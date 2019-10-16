中職總冠軍賽最年輕保持人 陳柏豪不把自己當20歲

（中央社記者楊啟芳台中16日電）中信兄弟投手陳柏豪今年是第2次參加中職總冠軍賽，2017年以18歲的年紀成為最年輕紀錄，他表示，當時是「越級打怪」，這次已經更成熟，也說不想讓對手認為他只是20歲的小孩。

1999年生的陳柏豪於2017年季中進職棒，當年就被帶入總冠軍賽，以18歲的年紀刷新總冠軍賽最年輕紀錄，至今還沒有人打破這項紀錄，當時他出賽2場，表現不盡理想。

回想起當時的情景，陳柏豪笑說：「那時候懵懵懂懂，完全是越級打怪，因為經驗不足，但對決資深打者成長的一定是我，給我很好的學習機會，也很珍惜那時面對每個打者的感覺。」

陳柏豪指出，去年一整年在一軍出賽，也讓自己經驗提升，本季雖然一開始在二軍，「不過每天告訴自己，對決打者要拿出勝算，雖然一、二軍確實有差異，但要想簡單一點，其實我是做得到」。

談到上次及這次打總冠軍賽的差別，陳柏豪表示，當初上場時不會先想好該做些什麼，但現在會把策略先放在自己腦中，危機處理也更好，他說：「之前我只要投保送、被打安打，就會開始亂掉，現在就比較冷靜了。」

陳柏豪也說：「重點是在自信，不要讓對手認為我只是20歲的小孩，雖然我是陣中最年輕的投手，但年紀不是藉口，我也開始當人家學長了，不能把自己當20歲，出社會後就要為自己負責。」

陳柏豪在這次總冠軍賽第一次登板為第2戰，在7局下1出局、一壘有人時上場，投出保送又被敲安打，不過教練喊暫停之後，馬上穩住陣腳，總計中繼1.2局，沒有失分；第3戰則是中繼2局被敲2支安打，無失分。

對於第2場的狀況，陳柏豪表示，「那時有點太亢奮了，導致太用力，但教練佛斯特上來跟我說，不要這麼衝動，面對打者簡單一點，之後感覺就來了」。（編輯：張芷瑄）1081016