日本隊2球員獲日職指名 現階段專注亞錦賽

2019亞洲棒球錦標賽18日進入複賽賽程，日本隊選手小深田大翔（中）在17日日本職棒選秀會上獲指名，他受訪時表示，現階段會先專注在亞錦賽上。中央社記者謝靜雯攝 108年10月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）2019年亞洲棒球錦標賽複賽今天開打，日本隊陣中野手小深田大翔、投手岡野祐一郎，在昨天的日職選秀會上都獲指名；2人都說現階段專注比賽，也提到對中華隊2名大聯盟野手印象深刻。

亞洲棒球錦標賽複賽今天在洲際棒球場開打，日本隊複賽首戰以11比1、7局擊敗中國隊，昨天日職選秀獲日職樂天隊首輪指名的野手小深田大翔，今天先發打第2棒、守游擊，單場敲出2支安打。

小深田大翔表示，沒有想過會在這麼好的順位被指名，也很開心受到球隊青睞，受到職棒球隊指名後，沒有去想會不會成為壓力，「指名的事情放一邊，現階段專注在亞錦比賽」。

談起預賽首場比賽與中華隊交手，小深田大翔表示，知道台灣陣中2名內野手林子偉、張育成有美職大聯盟資歷，「果然是大聯盟等級的球員，力量很好」，但小深田大翔也提到自己的快腿優勢，「只要有機會上壘，就會運用速度優勢搶壘包」。

岡野祐一郎昨天在日職選秀會上被中日龍隊在第3輪指名，他表示去年參加選秀沒有獲得青睞，分析原因可能是球速不夠快，這一年加強重量訓練、下盤力量，速度也有明顯的提升，很開心獲得球隊青睞。

岡野祐一郎被預期若在決賽再與中華隊交手，有可能會扛先發重責，日本隊總教練石井章夫表示，還不確定，但他肯定是日本隊複賽重要的投手戰力。（編輯：張芷瑄）1081018