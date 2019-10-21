國民太空人皆盼寫歷史 世界大賽強投正面交鋒

美國職棒大聯盟MLB世界大賽即將展開，首戰預計將由休士頓太空人柯爾（右）對上華盛頓國民薛哲（左）。（右圖取自柯爾IG網頁instagram.com/gerritcole45，左圖取自twitter.com/Max_Scherzer）

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽即將展開，華盛頓國民盼終結首都球隊95年未曾在大聯盟稱霸的冠軍荒，休士頓太空人則想拿下3年內的第2座冠軍。

國民克服開季一度只有19勝31敗的慘澹戰績，一路過關斬將，隊史首度闖進世界大賽；太空人爭取3年內2度奪冠，自1998年到2000年完成3連霸的的紐約洋基後，沒有其他球隊有如太空人這般的成就，而都有豪華先發投手陣容的兩隊，即將在世界大賽正面交鋒。

太空人的先發輪值預期將是柯爾（Gerrit Cole）、魏蘭德（Justin Verlander）、葛蘭基（Zack Greinke），國民則是薛哲（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、寇賓（Patrick Corbin）。

世界大賽首戰預計將由柯爾對上薛哲，柯爾在今年季後賽戰績3勝0敗，防禦率是低到嚇人的0.40，連同例行賽在內，近期25次先發，戰績是誇張的19勝0敗，169.1局投球中送出258次三振，防禦率僅1.59。本季他的戰績是20勝5敗，賞給對手全聯盟最多的326次三振，太空人在他近16次先發都拿下勝利。

國民王牌薛哲今年季後賽戰績2勝0敗，防禦率1.80同樣夠水準，本季戰績11勝7敗，防禦率2.92，還有大聯盟最好的7.364三振保送比。

太空人游擊手柯利亞（Carlos Correa）說：「我們想要建立起太空人王朝，要達成這樣的目標，我們必須要一直贏下去，我們必須來到場上，然後一直拿下勝利。」

國民的前身是蒙特婁博覽會，他們自1981年後就沒有在季後賽的任何一個系列賽拿下最終勝利，直至今年才打破「魔咒」。他們2005年搬離加拿大，曾4度打進季後賽，但都在首輪遭淘汰，本季打破季後賽一輪遊的「魔咒」，連過分區系列賽、分區冠軍賽，闖進到最後的世界大賽。

國聯冠軍賽最有價值球員（MVP），國民二壘手肯德瑞克（Howie Kendrick）說：「所有過去的事，所有的失敗、在季後賽第一輪的失敗，只會讓這一切更加甜美。」

7戰4勝制的世界大賽，將在太空人主場揭開序幕，接著在第3戰移師國民主場，這是自1933年華盛頓參議員不敵紐約巨人後，再度有世界大賽的比賽在美國首都進行。

世界大賽賽程如下：（時間為台灣時間）

首戰：23日（週三）早上8時，太空人主場

第2戰：24日（週四）早上8時，太空人主場

第3戰：26日（週六）早上8時，國民主場

第4戰：27日（週日）早上8時，國民主場

第5戰：28日（週一）早上8時，國民主場

第6戰：30日（週三）早上8時，太空人主場

第7戰：31日（週四）早上8時，太空人主場

（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081021