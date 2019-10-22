平衡木兩度失敗 丁華恬全運會女子全能奪銀

（中央社記者龍柏安桃園22日電）教練蔡恆政作夢也想不到，愛徒丁華恬在最拿手的平衡木，居然兩度失敗落地，所幸靠著最後一項地板強勢演出，丁華恬最終仍以總分48.650，拿下全運會女子全能銀牌。

108年桃園全國運動會今天進行男、女全能決賽，代表台北市的好手方可晴，以總分49.200摘金，而這個月初剛拿到2020東京奧運參賽門票的小將丁華恬，則意外衛冕失利，不過她說：「雖然平衡木失敗，我還是有盡力，至少後面地板完成的還不錯。」

丁華恬今年在亞洲體操錦標賽，拿下隊史首面平衡木金牌，平衡木也是她最拿手的項目之一，對於自己兩度失敗跌落，她苦笑說：「想做好，但是腳踝一直抖。」

教練蔡恆政則說，看到丁華恬從平衡木上跌下，「我嚇得跳起來」。他透露，丁華恬「正式比賽」從未在平衡木兩次失敗落地，「上一次她兩度失敗，是新北市全運會的隊內選拔」。

全運會全能沒能連霸，丁華恬仍正向看待，「雖然有點遺憾，不過我在平衡木掉了兩次，最後還能用第2名收場，算是好的結果」。

從小練體操的丁華恬，小時候的夢想只是搭飛機出國比賽，而在去年世界體操錦標賽，她在平衡木名列第10，讓蔡恆政看到愛徒進軍奧運的曙光，也鼓勵她朝最高殿堂邁進。

「教練跟我說之後，我才開始嚮往（去奧運），也知道自己有機會。」丁華恬坦言，如今確定取得奧運門票後，她很開心，也認為這是難得的機會。

接下來的奧運備戰期，丁華恬表示，會努力提升自己在平衡木和高低槓的難度分數。蔡恆政則透露，只要丁華恬在平衡木難度與編排做得好，「我相信她的平衡木會有競爭的機會」。（編輯：張雅淨）1081022