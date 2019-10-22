江少慶對中南美球風熟悉 進牛棚維持手感

印地安人旅美投手江少慶（圖）預計會是世界12強中華隊先發投手之一，目前已經進牛棚丟球3、4次，一直在維持手感。中央社記者楊啟芳攝 108年10月22日

（中央社記者楊啟芳桃園22日電）世界12強中華隊今天全體展開練球，印地安人旅美投手江少慶預計會是先發投手之一，目前已經進牛棚丟球3、4次，一直在維持手感，他也說：「把狀況調整好，會拿出最好成績。」

江少慶從美國返台後，先跟著富邦悍將練球，悍將二軍投手教練王建民同時也是中華隊牛棚教練。江少慶表示，跟著悍將練球時主要是做自己的課表，王建民也有在旁邊協助，指導投球動作。

江少慶表示，前幾天向中華隊報到後，都有進牛棚丟球，已經丟了3、4次，一直在維持手感。

這次中華隊預賽對手有日本、波多黎各、委內瑞拉，有2隊是中南美洲球隊，在美國職棒打球的江少慶對中南美洲球風較為熟悉，因此有可能先發對戰這2隊其中之一。

江少慶表示，波多黎各及委內瑞拉陣中有幾名選手在3A時有對戰過，他表示，目前教練團還沒有跟他說要投哪一場，他說：「看教練說哪一場投，每場比賽都想盡辦法把自己狀況調整好，拿出最好成績。」

中華隊陣中捕手有林泓育、高宇杰及張進德，其中張進德前幾天遞補入選，今天也有一起練球。正式比賽時江少慶與張進德有可能是投捕搭檔，江少慶說：「今天他有接幾顆牛棚的球，阿德之前比賽就碰過，所以滿熟悉的。」

江少慶本季在印地安人3A出賽26場都是先發，拿下9勝9敗，防禦率5.15，奪下128次三振。（編輯：張芷瑄）1081022