劉致榮報到12強中華隊 開心能出國打球

（中央社記者楊啟芳桃園23日電）世界12強賽中華隊今天開訓，備受關注的劉致榮也報到，對於已經和美職紅襪隊簽約的傳聞，劉致榮表示，先交給經紀人處理，不過很開心能出國打球，加上紅襪隊還有林子偉。

今天傳出劉致榮已經與美國職棒波士頓紅襪隊簽約，並已完成體檢。對此劉致榮表示，「這部分是交給經紀人，進來這邊先專心在中華隊為主」。

雖然沒有證實是否已經簽約，不過劉致榮說：「很開心能出國打球，紅襪隊也有台灣的賢拜，應該會比較快進入狀況。」劉致榮口中的「賢拜」是指林子偉，日前亞錦賽2人也有同隊過，劉致榮說之前有跟他聊過關於國外的事情。

能順利旅外，劉致榮說：「很開心自己這幾年努力沒有白費，機會來了就好好把握。」目前20歲的劉致榮進入文化大學後，因為肩傷停止投球2年，直到今年梅花旗棒球賽才在投手丘復出，最快球速飆到158公里。

劉致榮有自己在外面的訓練中心練習，算是一筆不小的開銷，他說：「很感謝家人沒有讓我擔心太多，有無後顧之憂的感覺。」

今天是劉致榮第一天加入中華隊練習，他笑說：「剛來的時候滿緊張的，很多電視上才會看到的學長出現在我面前。」剛結束亞錦賽賽程，劉致榮表示，雖然有些疲勞，不過目前恢復狀況還不錯。

對於12強賽，劉致榮說：「很興奮，比亞錦賽高一個層級，都是各國很好的選手，會好好調整，把該表現的表現出來，不會還沒丟就感到畏懼。」由於劉致榮平常有在看日職，他也期待對決預賽同組的日本隊，面對坂本勇人、山田哲人。

中華隊牛棚教練為王建民，劉致榮笑說：「第一次碰到建民教練，之後會想要請教他伸卡球、卡特球等直球系變化球，希望能夠多點搭配。」（編輯：張芷瑄）1081023