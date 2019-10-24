富邦勇士首年進軍ABL 教頭喊話拚冠軍

台北富邦勇士隊24日在台北舉行開季記者會，總教練許晉哲（中）率領隊長蔡文誠（左2）、球員林書緯（左）與新加盟的球員林志傑（右2）、曾文鼎（右）穿上新球衣亮相。中央社記者張新偉攝 108年10月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台北富邦勇士隊新球季轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），總教練許晉哲今天喊話，首年就要挑戰冠軍盃，呼籲球迷們一同捍衛主場。

台北富邦勇士隊在ABL首戰將於11月16日在主場台北和平籃球館迎戰澳門黑熊，領隊蔡承儒今天率領全隊出席開季記者會。

台北富邦勇士隊首年挑戰ABL，總教練許晉哲展現企圖心，高喊要挑戰冠軍盃，也呼籲國內球迷更加團結，一同捍衛主場，並向中南部球迷喊話，邀請球迷北上看今年職業賽事，「絕對與原本球賽有不同內容」。

許晉哲提到，陣中林書緯、蔡文誠與勇士隊合作多年，加上今年找回「野獸」林志傑、曾文鼎，兩人近期集訓也逐漸調整到最佳狀態。

台北富邦勇士隊日前已與洋將賈西亞（Charles Garcia）續約，並簽下洋將梅奧（O.J. Mayo），許晉哲表示，由於梅奧剛報到，希望他趕快恢復身手，在開幕週呈現最好的一面。

談到另一名洋將布拉（Sim Bhullar），許晉哲表示，目前還是測試約，待這週結束，才會換成正式約，現階段在還沒找到更適合洋將情況下，因布拉近期配合度高，且體能恢復不錯，預計將提供布拉證明機會。

相隔8年重回台灣籃壇，對於能回到家鄉打球，曾文鼎也相當興奮，他表示，期待接下來在主場迎接不同國家的球隊，並誓言要捍衛主場。

另外，蔡承儒今天記者會中正式揭曉球隊全新主視覺及年度口號「#這場我在」，並宣布票務及行銷規劃，其中年度季票將在10月26日開賣，單日票預計於11月2日展開販售。

蔡承儒也透過年度口號表達對籃球願景，他提到，過去幾年籃球環境低迷，儘管許多人感到不安、擔憂，但他反而認為這是轉機，「我們覺得這是一個改變關鍵時刻，因此選擇踏出舒適圈，希望透過我們努力，證明台灣籃球還是有職業化實力，也是有建立商業模式的機會」。（編輯：張芷瑄）1081024

台北富邦勇士隊24日在台北舉行開季記者會，領隊蔡承儒（前右4）率領總教練許晉哲（前左4）、本土選手、教練團與外籍洋將穿上新球衣亮相。中央社記者張新偉攝 108年10月24日

台北富邦勇士隊24日在台北舉行開季記者會，領隊蔡承儒揭曉球隊全新主視覺及年度口號「#這場我在」，並宣布票務及行銷規劃。中央社記者張新偉攝 108年10月24日