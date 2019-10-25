勇士新主場首戰出師不利 19分慘敗快艇[影]

NBA金州勇士本季將主場遷至大通中心，不料24日新球場處女秀卻以122比141敗給洛杉磯快艇。（圖取自twitter.com/warriors）

（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士本季將主場遷至大通中心，不料今天新球場處女秀卻慘敗給來犯的洛杉磯快艇，一開賽還被快艇連拿14分先聲奪人，終場122比141敗北。

快艇新季開幕首戰與洛杉磯湖人上演「洛城內戰」並以112比102獲勝，挾著首勝的氣勢來勇士新主場「大通中心」（Chase Center）仍毫不手軟，取得開幕2連勝。

快艇全場7人雙位數得分，5人得16分以上，以後衛威廉斯（Lou Williams）的22分居全隊最高，派特森（Patrick Patterson）20、 雷納德（Kawhi Leonard）21分、祖巴奇（Ivica Zubac）16分、哈洛（Montrezl Harrell）18分。

勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）則獲得23分居全場之冠，勇士雖然全隊也有6人得分雙位數，但全隊命中率39.4%，遠不如對手的62.5%。

比賽上半場打完快艇11分領先勇士，進入第3節，快艇沙米特（Landry Shamet）與派特森分別投進2個、1個三分球，拉出一波9比2攻勢，一度將領先差距擴大至18分。

勇士苦苦追分但一路落後，最後就以19分之差見負。（譯者：曹宇帆/核稿：陳亦偉）1081025