更多編輯台推薦新聞：
太空人出面道歉 開除失言副總經理
運動

太空人出面道歉 開除失言副總經理

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮
地方

頭部覆蓋銅鍋 排灣族貴族往生才有的尊榮

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練
國際

全文中譯／美國副總統彭斯再談中國政策 要北京別光說不練

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

王宗豪國際賽好表現被看見 洪一中直誇不錯

最新更新：2019/10/25 18:48

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中華隊備戰世界12強棒球賽，在亞洲棒球錦標賽結束後有做過一次名單異動，總教練洪一中今天說，暫時名單不會再做異動，但點名業餘台電投手王宗豪不錯，若有傷兵也不失為考量。

中華隊積極備戰世界12強棒球賽，今天、28日在桃園棒球場安排自辦熱身賽，20日亞洲棒球錦標賽中華隊拿下冠軍後，世界12強賽中華隊也做出名單異動，在亞錦賽表現亮眼的投手林鋅杰、劉致榮，以及捕手張進德遞補世界12強中華隊。

中華隊今天與新北市隊自辦熱身賽，中華隊陣中除了劉致榮外，其餘11名投手暫定都會上場。談起球隊陣容，洪一中突然點名，在亞錦賽與日本冠軍戰中，中繼好投的台灣電力成棒隊投手王宗豪很不錯。

被問起會不會考慮將王宗豪也放入12強賽中華隊名單中，洪一中表示，現階段暫時不會再做名單變更，但如果投手群有出現傷兵，王宗豪不失為一個考量。

29歲的台電左投王宗豪，沒有加入職棒，但是國際賽資歷完整，去年印尼雅加達亞運與韓國隊交手，王宗豪中繼好投也是搶勝關鍵，今年亞錦冠軍戰，王宗豪對日本中繼3.1局飆7K、無失分，好表現也更讓人矚目。

同在業餘打拚的合作金庫成棒隊投手吳昇峰提到，王宗豪適不適合被選入12強代表隊是教練團的考量，不方便做評論，但對於業餘球員來說，一場定勝負的短期盃賽是常態，「我們蠻習慣這種張力和場面。」（編輯：管中維）1081025

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報