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台灣泳壇雙王備戰東奧 赴日移訓增進實力

最新更新：2019/10/28 21:11
已取得東京奧運參賽門票的台灣泳將王冠閎、王星皓，28日前往日本鹿兒島鹿屋體育大學移地訓練2週，將藉運動科學輔助，透過儀器檢測找出優缺點，也會透過水阻力檢測結合密閉艙模擬低氧環境，展開一系列訓練。（國立體大提供）中央社記者龍柏安傳真　108年10月28日
已取得東京奧運參賽門票的台灣泳將王冠閎、王星皓，28日前往日本鹿兒島鹿屋體育大學移地訓練2週，將藉運動科學輔助，透過儀器檢測找出優缺點，也會透過水阻力檢測結合密閉艙模擬低氧環境，展開一系列訓練。（國立體大提供）中央社記者龍柏安傳真　108年10月28日

（中央社記者龍柏安台北28日電）已取得明年東京奧運參賽門票的台灣泳壇「雙王」王冠閎與王星皓，今天前往日本鹿兒島鹿屋體育大學移地訓練2週，期間將接受運動科學輔助，希望這趟日本行可讓比賽表現更好。

王冠閎與王星皓上週才結束108年桃園全國運動會征戰，其中王星皓個人拿下6金、2銀、1銅的亮眼成績，還在最後壓軸的男子400公尺自由式打破全國紀錄。

兩人結束密集賽事後，稍做休息便搭機赴日，除了進行移訓，還將接受鹿屋體大的運動科學輔助，透過儀器檢測找出優缺點，也會透過水阻力檢測結合密閉艙模擬低氧環境，進行一系列訓練。

鹿屋體大是國立體育大學姐妹校，這次在體育署長高俊雄及國體大牽線之下，讓這次移訓順利成行，今天鹿屋體大教授松下雅雄也親自接見兩人，並和大家解釋接下來的訓練內容與檢測方式。

王冠閎表示，鹿屋體大練習設備非常完善，也引用現代技術，可以讓選手更清楚自己的狀況；王星皓則稱讚鹿屋體大泳池環境非常好，整體校園感覺也非常棒，「可以享受訓練過程。」

這次鹿屋體大移訓結束後，兩人將返台調整，11月底再前往美國準備游泳公開賽，期望透過高強度比賽和刺激，讓表現持續進化。（編輯：洪學廣）1081028

台灣泳壇「雙王」王星皓（右5）與王冠閎（右6）皆已確定取得東京奧運參賽門票，28日前往日本鹿兒島的鹿屋體育大學進行為期2週的移地訓練，盼持續提升實力。（國立體大提供）中央社記者龍柏安傳真 108年10月28日
台灣泳壇「雙王」王星皓（右5）與王冠閎（右6）皆已確定取得東京奧運參賽門票，28日前往日本鹿兒島的鹿屋體育大學進行為期2週的移地訓練，盼持續提升實力。（國立體大提供）中央社記者龍柏安傳真 108年10月28日
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