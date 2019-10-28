張進德熱身賽開轟更有信心 盼盡快適應節奏

旅美捕手張進德在亞錦賽後緊接著備戰世界12強棒球賽，自評目前打擊狀況很好的他，28日在與中職味全龍隊的自辦熱身賽中順利開轟。中央社記者張新偉攝 108年10月28日

（中央社記者謝靜雯桃園28日電）世界12強棒球賽中華隊今天與味全龍隊打自辦熱身賽，捕手張進德4局開轟，張進德自評目前打擊狀況比亞錦賽時更好，「打擊越來越有信心」，談起秒數限制，他說要趕快適應節奏。

世界12強棒球賽中華隊今天在桃園棒球場與中職味全龍隊打交流賽，為了讓中華隊投手有較多的登板機會，味全龍隊部分局數會由中華隊投手負擔，中華隊投手上場時，捕手也會跟著排入味全龍打線。

今天中華隊捕手張進德與投手江少慶、張奕代表味全龍隊的投捕手出賽，張進德4局開轟後，還跑去跟味全龍隊擊掌、畫面歡樂，張進德笑說，與味全龍隊的球員都熟識。

張進德在20日結束的亞洲棒球錦標賽中，攻守就有不錯的表現，加入世界12強棒球賽中華隊後，打擊狀況調整更佳，他表示，「重心的轉移、看球的視野都越來越穩定，打擊也越來越有信心」。

談起和江少慶與張奕的搭配，張進德表示，江少慶變化球的掌握度很好，可以將球控制在邊邊角角，至於張奕，「我覺得他已經準備到比賽狀態了，想要丟什麼位置就可以丟到」。

為了加快比賽節奏，此次12強有時間限制，投手每投一顆球必須在20秒之內，教練叫暫停上投手丘要在30秒以內完成，換投手與換局要在90秒以內。

張進德表示，美職小聯盟的速度沒有這麼快速，多少對投手會有一點壓迫，也會影響二壘有人的時候投捕間的暗號溝通，「要趕快適應節奏」。（編輯：卞金峰）1081028