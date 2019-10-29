12強賽古巴5日職球員助陣 教頭喊話前進東京

世界12強棒球賽開打倒數，古巴隊已抵台準備展開熱身賽。古巴隊今年陣中有5名日職球員加入，總教練波羅多（Miguel Felipe Borroto）（右2）受訪表示，他們加入對整體氣氛和戰力都有很大提升。中央社記者謝靜雯攝 108年10月29日

（中央社記者謝靜雯新北29日電）世界12強棒球賽古巴隊來台打熱身賽，古巴隊今年陣中有5名日職球員加入，3人為今年日職軟銀隊奪冠班底；古巴隊總教練波羅多說，有高強度日職磨練，他們加入對氣氛和戰力將有很大的提升。

世界12強棒球賽預賽C組的古巴隊，在赴韓國打正式賽時，先到台灣打熱身賽，昨天起在新莊棒球場與亞錦中華隊打2場比賽，明、後天將與中職味全龍隊與中信兄弟隊打交流賽，也會在官辦熱身賽與12強中華隊交手。

古巴隊此次陣中有5名球員今年效力日本職棒，中日龍隊球員2名、軟銀隊球員3人，其中軟銀隊野手賈西亞爾（Yurisbel Gracial）獲得「日本一」最有價值球員（MVP），軟銀隊3名球員，因為日職球團安排總冠軍賽活動，沒有隨隊來台打熱身賽。

古巴隊總教練波羅多（Miguel Felipe Borroto）表示，古巴隊前幾年戰力下滑，今年日本職棒放行，古巴效力日職的球員可以打國家隊，他們有高水準日職比賽的磨練，不擔心球員沒有提前加入集訓，「我們彼此很熟悉，他們的加入，對氣氛和戰力都會有很大的提升」。

古巴隊此次陣中有39歲國際賽資歷豐富老將賽佩達（Frederich Cepeda），也有剛滿20歲的球員，年齡層差距大，波羅多提到，老將的價值，是在陣中可以給年輕人心理層面的安定感，可以成為年輕人的典範、穩定軍心。

此次12強棒球賽，古巴隊預賽與韓國、澳洲和加拿大同組，C組預賽在韓國舉行，波羅多也表示，目標前進東京打複賽。（編輯：張芷瑄）1081029