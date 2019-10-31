史詩對決落幕 國民太空人豪華先發下季恐有變

（中央社休士頓30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今年世界大賽一大看點，就是雙方先發強投間的對決。大戰結束後，太空人柯爾成自由球員，國民史特拉斯堡可跳脫合約，兩隊豪華先發下季可能都有變。

隨華盛頓國民今天6比2贏球、7戰4勝制世界大賽以4勝3敗力克休士頓太空人隊史首度奪冠後，MLB本賽季也畫上句點。

這次世界大賽賽前就聚焦在雙方的強投對決，兩隊先發投手中，有6人在例行賽的防禦率排在前20名，是1945年以來頭一遭，兩隊共5名投手在例行賽的三振數排在前10名，更是大聯盟季後賽首見。

太空人這次的先發輪值由柯爾（Gerrit Cole）、魏蘭德（Justin Verlander）、葛蘭基（Zack Greinke）組成，國民則有薛哲（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、寇賓（Patrick Corbin）3大先發。

但國民、太空人這樣豪華的先發投手陣容，在世界大賽結束後，也面臨解體。

太空人的柯爾無疑是自由球員市場最受矚目的投手，本季他在例行賽吃下212.1局的投球工作中，送出驚人的326次三振，戰績20勝5敗，防禦率2.50，勝場數僅次於隊友魏蘭德（Justin Verlander），是美聯今年防禦率、三振雙冠王，也是美聯今年賽揚獎有力競爭者。

季後賽柯爾同樣展現壓制力，出賽5場投36.2局，戰績4勝1敗，防禦率僅1.72，雖然太空人輸掉世界大賽，但他在世界大賽1勝1敗，防禦率3.86表現稱職。

今年世界大賽第2戰與第6戰都力壓太空人王牌魏蘭德拿下勝投的「天才小史」史特拉斯堡，在世界大賽14.1局投球中只掉4分自責分，防禦率2.51，賽後榮獲世界大賽最有價值球員（MVP）。

史特拉斯堡在本季例行賽18勝6敗，防禦率3.32，季後賽出賽6場，戰績5勝0敗，投36.1局丟9分，其中8分自責分，防禦率低到只有1.98，根據他的合約，他可在2019年、2020年季外選擇跳脫合約。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081031