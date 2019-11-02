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12強熱身賽戰平古巴 中華隊投手群狀況佳

最新更新：2019/11/02 21:22

（中央社記者楊啟芳台中2日電）世界12強官辦熱身賽今天在洲際棒球場由中華隊對古巴隊，中華隊推出9名投手各投1局，終場以2比2握手言和，總教練洪一中表示，投手整體狀況不錯，也有危機處理能力。

中華隊此戰1局推出1名投手，由江少慶先發，之後依序為張奕、胡智為、吳昇峰、王宗豪、林凱威、陳冠宇、陳禹勳及陳鴻文。

總教練洪一中表示，因為今天是熱身賽，以調整為主，安排1名投手投1局，整體表現還可以，「有的投手我是第一次看實戰投球，中間雖然有一些危機，但危機處理能力都不錯。」

胡智為之前在墨西哥打冬季聯盟，10月30日才加入練球，今天於第3局上場投球，被敲2支安打，因為隊友失誤掉1分。他說：「之前我在墨西哥是先發，今天上場中繼控球都有做到，不過力量還要再加強，氣候也在慢慢適應。」

因為劉致榮退隊，緊急替補的台電左投王宗豪，於第5局投1次保送，加上壘審誤判，一度面臨一、二壘有人危機，不過最後順利解決。他說：「狀況一直都不錯，相信之後會愈來愈好。」洪一中也稱讚說：「他表現很好，大家都有看到，也是測試心臟的機會，順利通過。」

此戰2局下，中華隊的林泓育、張進德獲保送，郭嚴文接著敲出安打，攻下1分；不過3局上古巴隊利用二壘手郭嚴文失誤上壘後，胡智為接連被敲2支安打，失1分，形成1比1平手。

7局上中華隊投手陳冠宇被敲2支安打，失1分；不過7局下張進德轟出右外野方向超大號全壘打，追平比分，之後林哲瑄、張志豪都敲出安打，林立也擊出強勁中外野飛球，不過遭古巴隊美技接殺，終場雙方以2比2握手言和。

明天中華隊將進行第2場官辦熱身賽，交手澳洲隊，原本開打時間為下午5時，不過中華隊希望賽前能有更充分的練習時間，將開打時間延後至晚間6時30分，中華隊預計推出廖乙忠先發。（編輯：謝雅竹）1081102

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