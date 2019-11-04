江少慶扛12強首戰先發 搭配張進德已做足準備

2019世界12強棒球錦標賽B組預賽5日將在台灣桃園、台中兩地開打，中華隊首戰對波多黎各，預計推出江少慶先發，他說，這幾天已經做足準備，期待能盡情發揮。（中華棒協提供）中央社 108年11月4日

（中央社台中4日電）世界12強B組預賽將在明天開打，中華隊首戰對波多黎各推出江少慶先發，他表示，這幾天已做足準備，期待明天能盡情發揮；先發捕手將會是張進德，他也認為江少慶已進入比賽狀態。

江少慶來自美職印地安人隊3A，他今天表示，雖然是第一次在國際賽擔任先發，不過希望保持平常心，「這幾天調整都做足準備，滿期待明天的比賽盡情發揮，在場上享受比賽，放輕鬆吧，將最好實力發揮出來」。

江少慶於2017年WBC經典賽打過中華隊，不過他表示，這次12強因為是在台灣舉辦，心情有點不一樣，「盡可能把最好表現留給台灣，大家一起集訓也很開心，因為這批中華隊選手都很年輕，大家氣氛都很不錯，也都很有拚勁」。

來自中南美洲的波多黎各，陣中也有美職小聯盟的選手，江少慶指出，「我今年一整年都在3A，對他們的選手攻擊火力大致上有了解一些，要注意第一顆球，拉美選手攻擊都很積極，會謹慎選擇自己需要的球路去對付打者」。

明天搭配江少慶的捕手，是同樣來自小聯盟的捕手張進德，他表示，這幾天都有跟江少慶一起看情蒐、討論配球策略，並記在戰術護腕上。戰術護腕是這次中華隊捕手新的配備，能將情蒐內容放在護腕上，讓捕手運用。

雖然之前江少慶與張進德沒有搭配過，不過張進德指出，經過練習賽的配合，已經互相了解得差不多，接起來感覺也還不錯，默契上沒有問題，也認為江少慶狀況愈來愈好，有進入比賽狀態，且今晚兩人還會再討論一次。

對於交手波多黎各的策略，張進德表示，「不能用同個球種，連續投在同樣的地方，讓他們更積極設定球路，他們習性就是積極出棒，腳快的也會偷點，有設想到這個部分」。（編輯：張雅淨）1081104