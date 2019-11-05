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世界12強棒球賽開打
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世界12強棒球賽開打4/10

世界12強賽美國4轟勝多明尼加 晉級東京複賽

最新更新：2019/11/05 12:54

（中央社記者謝靜雯台北5日電）世界12強棒球賽A組預賽，墨西哥昨天就確定拿下複賽門票，美國隊今天與多明尼加交手，全場4轟、打線發揮，終場以10比8拿下重要勝利，將與墨西哥一同晉級東京複賽。

世界12強棒球賽A組預賽3日起在墨西哥開打，墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加同組，前2名取得晉級東京複賽的門票。

墨西哥昨天比賽以8比2擊敗美國隊，預賽連拿2勝，提前確定以分組第一名晉級，今天美國與多明尼加爭另外一張複賽門票。

今天比賽美國隊首局培頓（Mark Payton）首打席開轟，陽春砲取得1分領先，2局克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）陽春砲拿下第2分，再靠著接連安打、保送添分，單局攻下3分。

多明尼加2局下半反攻，靠著保送、失誤、野選、安打，單局追回2分，美國隊3局再起攻勢，波姆（Alec Bohm）敲出3分砲，一棒將比分拉大至7比2領先，美國隊4、5局各添1分，5局克拉茲（Erik Kratz）也開轟。

多明尼加一路苦追，5局上半打完3比9落後，5局下半靠著接連安打、保送、觸身球保送、滾地球先拿1分，瓦勒瑞歐（Charlie Valerio）3分砲，單局追回4分，9局下半靠著接連安打再追1分，但攻勢沒能延續、吞下敗仗；美國以分組第二名晉級複賽。（編輯：張芷瑄）1081105

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