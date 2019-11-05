亞錦賽男子10公尺空氣步槍 呂紹全再摘奧運門票

（中央社記者龍柏安台北5日電）去年亞運包辦混雙金牌、個人銅牌的空氣步槍好手呂紹全，今天在2019亞洲射擊錦標賽男子10公尺空氣步槍決賽，以185.5排名第5，經由遞補後順利取得奧運門票。

2019亞洲射擊錦標賽今天起在卡達杜哈登場，這也是亞洲最後一場奧運資格賽，各項排名前3的射手，都可取得前進2020東京奧運的入場券。

呂紹全在資格賽繳出626.3分，在59名參賽選手中排名第6，順利晉級決賽，而他在決賽最後名列第5，不過中國的劉宇坤與余浩楠包辦金、銀牌，而印度選手庫瑪（Deepak Kumar）鍍銅，同樣來自中國的宋布寒則排第4。

由於中國在男子10公尺空氣步槍，早已取得2席滿額奧運門票，依照規定，射擊每個國家任一項目，最多僅能取得2席奧運門票，因此參賽資格也跟著順延，除印度選手庫瑪外，排名第5的呂紹全，以及排名第6的日本選手遠藤雅也，都順利搭上晉級奧運的末班車。

目前中華射擊代表隊，包括田家榛在女子25公尺空氣手槍、吳佳穎女子10公尺空氣手槍，以及林穎欣10公尺空氣步槍，都已取得奧運參賽門票，如今呂紹全也是目前射擊代表隊當中，唯一取得奧運入場券的男子選手。（編輯：張芷瑄）1081105