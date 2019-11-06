往性別平等邁進 澳洲男女足國腳酬勞平起平坐

（中央社雪梨6日綜合外電報導）根據今天公布的協議，澳洲女子足球隊國腳，將獲得和男子足球隊國腳相同的酬勞，讓性別平等往前邁進一大步。

根據澳洲足球協會新的統一合約系統，澳洲女足國家隊明星柯爾（Sam Kerr）、卡本特（Ellie Carpenter）將獲得和大名鼎鼎的莫伊（Aaron Mooy）、萊恩（Mat Ryan）相同的酬勞。

她們也將比照男足國腳，搭商務艙往返於澳洲及各國間。

澳洲足協主席尼古（Chris Nikou）說：「足球是所有人的運動，這份新的團體協定是確保我們實踐平等、包容和機會價值觀的另外一大步。」

根據這份4年期合約，到下次世界盃期間，澳洲男、女足國腳將獲得國家隊收入的24%做為報酬，且這個比例每年還可提高1%。

換句話說，他（她）們的成績越好，所能獲得的酬勞就越高。

選手們也同意從這筆款項中提供5%的回饋，用作澳洲青年國家隊所需，以確保對於未來世代投資有最基本的水準。

這也讓球員在世界盃資格賽獎金中可分得的比例，由30%提升到40%。

在此之前，今年稍早澳洲也達成一項更為普遍的協議，即所有澳洲女性職業足球員，將可獲得和男性職業足球員相等的最低工資。

澳洲職業足球員工會主席迪杜力卡（John Didulica）稱這項協議是「世界足球獨一無二的協議」。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1091106