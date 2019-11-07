12強對日本後援3.2局失1分 胡智為信心大增

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強賽中華隊今天以1比8不敵日本，不過胡智為後援3.2局僅掉1分非責失，他表示，2014年曾對日本投得不理想，此戰對上頂尖職業球員，還能解決危機，讓他信心大增。

中華隊先發投手廖乙忠投2局失2分，下一任投手王宗豪則是投1局失2分。預賽前2戰尚未亮相的投手胡智為於4局上登板，演出3上3下；第5局被松田宣浩、山田哲人敲安打後，連續解決3名打者，沒有失分。

胡智為第6局因二壘手發生失誤，加上被丸佳浩敲二壘安打，掉1分非責失，不過沒有讓失分擴大；總計胡智為用70球投3.2局，被敲3支安打，送出3次三振，有1次保送，失1分。

胡智為本季在美國職棒例行賽表現不理想，之後到墨西哥冬季聯盟出賽，展現出調整效果，他說：「回到這邊信心滿足夠的，而且大家都非常歡樂，有共同的默契。」

胡智為此戰對自己最滿意的部份在第5局，被敲2支安打後順利守下危機，而且是解決對方的3、4棒，他說：「也讓我信心大增，代表我可以做到。」

胡智為曾在2014年仁川亞運時對戰過日本，他表示，「當時投得不是很理想，今天算是有證明自己，我是可以對付日本隊的，而且是對付職業球員，是日本最頂尖的打者。」

日本打者最難纏的地方，胡智為認為是「韌性」，「他們對付投手的纏鬥能力很好，打擊技巧很細膩，會消耗投手用球數，投手要非常小心，打者消耗愈多球被打機率愈高，可以再做檢討。」

由於胡智為是這次12強最晚報到的選手，總教練洪一中表示，「確實之前對他的狀況沒有掌握得很好，但他今天表現不錯，我也跟他說，之後幾天好好恢復，下一場可能就會是先發出賽。」（編輯：張佑之）1081107